Онлайн-ритейлер Alibaba приобретает 36% сети гипермаркетов Китая

Как сообщает агентство Bloomberg, гипермаркеты Sun Art Retail в Китае работают под торговыми марками Auchan и RT-Mart. Онлайн-ритейлер Alibaba покупает 36% китайской группы 400 гипермаркетов Sun Art Retail, сумма сделки составляет 2,9 млрд долларов. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство деловых новостей Bloomberg.

По данным агентства деловых новостей, гипермаркеты Sun Art Retail в Китае работают под торговыми марками Auchan и RT-Mart. Сделка предусматривает увеличение доли Auchan в группе до 36%.

«Данный альянс отражает новое видение Alibaba на развитие розничной торговли, которое заключается в соблюдении верного баланса между интернет-подходом и новыми технологиями. При этом сохраняется курс на тесное взаимодействие с партнерами на рынке розничной торговли с целью обеспечения полноценных впечатлений потребителям в Китае при пользования нашими услугами в режиме онлайн и офлайн», — цитирует агентство выдержку из совместного заявления Alibaba и Sun Art Retail.

Отмечается, что чистая прибыль самой крупной в Китае интернет-компании Alibaba в первом квартале 2017-2018 финансового года, который длится с апрель по июнь, выросла в 1,96 раза в годовом выражении и составила 2,07 млрд долларов.

Выручка за этот период увеличилась на 56% — до 7,4 млрд долларов. Доля основной сферы деятельности компании — электронной торговли — составила 86% выручки, уточняет ТАСС.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая, она работает в сфере электронной коммерции. Alibaba Group основал Джек Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.