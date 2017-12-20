В России ставки по ипотеке опустились ниже 10%, заявил Максим Орешкин

В России ставки по ипотечным кредитам снизились до уровня ниже 10%, об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы минэкономразвития Максима Орешкина. Свое заявление он сделал на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса. Руководитель ведомства отметил, что ставки снижаются на только на новые кредиты, но и на рефинансирование ранее выданных.



«Действительно, ипотечные ставки снизились ниже 10%, это еще не предел, процесс будет продолжаться», — приводит слова Максима Орешкина информационное агентство ТАСС.

Некоторое время назад российский финансовый регулятор заявил о снижении средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам в октябре до исторического минимума, который составил 9,95%.

Как сообщает ТАСС, в ЦБ уточнили, что за счет снижения процентных ставок в рублях было зафиксировано заметное увеличение количества и объема предоставленных банками средств. В октябре этого года отмечен рекордный для 2017-го результат на рынке первичного ипотечного кредитования: в России взяли 112 тысяч кредитов на сумму 213,1 млрд рублей.