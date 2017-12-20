24 декабря
Россия
58.32
 
€ 69.13
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В России ставки по ипотеке опустились ниже 10%, заявил Максим Орешкин

Главная Экономика
Москва
13:33 20 Декабря 2017
ипотека, ставка, центробанк, минэкономразвития
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В России ставки по ипотечным кредитам снизились до уровня ниже 10%, об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы минэкономразвития Максима Орешкина. Свое заявление он сделал на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса. Руководитель ведомства отметил, что ставки снижаются на только на новые кредиты, но и на рефинансирование ранее выданных.

«Действительно, ипотечные ставки снизились ниже 10%, это еще не предел, процесс будет продолжаться», — приводит слова Максима Орешкина информационное агентство ТАСС.

Некоторое время назад российский финансовый регулятор заявил о снижении средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам в октябре до исторического минимума, который составил 9,95%.

Как сообщает ТАСС, в ЦБ уточнили, что за счет снижения процентных ставок в рублях было зафиксировано заметное увеличение количества и объема предоставленных банками средств. В октябре этого года отмечен рекордный для 2017-го результат на рынке первичного ипотечного кредитования: в России взяли 112 тысяч кредитов на сумму 213,1 млрд рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Экономика

Новости Москвы: В черный список Центробанка входят почти пять тысяч банкиров

В черный список Центробанка входят почти пять тысяч банкиров

22.12.2017
Россия

Об этом сообщает издание «Известия»

Новости Москвы: В российском издании Forbes назвали бизнесмена года

В российском издании Forbes назвали бизнесмена года

21.12.2017
Россия

Им стал основатель «Альфа-групп» и акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман

Новости Москвы: Создателя биткоина включили в топ-50 самых богатых людей планеты

Создателя биткоина включили в топ-50 самых богатых людей планеты

19.12.2017
Россия

Изобретатель криптовалюты известен под псевдонимом «Сатоси Накамото»

Новости Москвы: В США самой богатой знаменитостью стал режиссер Джордж Лукас

В США самой богатой знаменитостью стал режиссер Джордж Лукас

19.12.2017
Россия

Он занял первое место в рейтинге Forbes

Новости Москвы: На космодроме «Восточный» выплатили 2,2 млн рублей долгов

На космодроме «Восточный» выплатили 2,2 млн рублей долгов

19.12.2017
Россия

Долг перед строителями объекта полностью погашен

Новости Москвы: Российский прокат возглавил новый фильм саги про «Звездные войны»

Российский прокат возглавил новый фильм саги про «Звездные войны»

18.12.2017
Россия

С 14 по 17 декабря новый эпизод франшизы заработал 504,9 млн рублей

Новости Москвы: Forbes подсчитал доходы голливудских актеров и назвал самого прибыльного

Forbes подсчитал доходы голливудских актеров и назвал самого прибыльного

16.12.2017
Россия

На первом месте — герой фильмов киновселенной Marvel Джереми Реннер

Новости Москвы: Аркадий Дворкович: России практически полностью обеспечила себя продовольствием

Аркадий Дворкович: России практически полностью обеспечила себя продовольствием

15.12.2017
Россия

Исключение составляют отдельные продукты, заявил вице-премьер

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.