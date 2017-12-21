24 декабря
Россия
58.32
 
€ 69.13
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В российском издании Forbes назвали бизнесмена года

Главная Экономика
Москва
11:03 21 Декабря 2017
миллиардер, рейтинг, forbes, состояние
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Михаил Фридман стал первым предпринимателем, которого журнал называет бизнесменом года во второй раз.

В 2017 году основатель «Альфа-групп» и акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского издания Forbes.

По данным российской версии журнала, Михаил Фридман является первым предпринимателем, ставшим бизнесменом года второй раз подряд. Уточняется, что пять лет назад миллиардер с состоянием в 15 млрд долларов стал основным организатором сделки по продаже 50% акций ТНК-ВР «Роснефти» за 28 млрд долларов.

Издание отмечает, что в нынешнем году Фридман вложил в иностранные компании более пяти млрд долларов.

Люксембургский холдинг LetterOne приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett за 1,77 млрд фунтов стерлингов. Компания также вложила 3 млрд долларов в фонд, который приобрел две американские компании Parexel и BakeMark.

Михаилу Фридману 53 года, он — российский предприниматель, миллиардер. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума , член наблюдательного совета Veon Ltd, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Имеет российское и израильское гражданство, живет в Лондоне. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Экономика

Новости Москвы: В черный список Центробанка входят почти пять тысяч банкиров

В черный список Центробанка входят почти пять тысяч банкиров

22.12.2017
Россия

Об этом сообщает издание «Известия»

Новости Москвы: В России ставки по ипотеке опустились ниже 10%, заявил Максим Орешкин

В России ставки по ипотеке опустились ниже 10%, заявил Максим Орешкин

20.12.2017
Россия

Министр экономического развития уточнил, что ипотечные ставки понижаются на новые и выданные ранее кредиты

Новости Москвы: Создателя биткоина включили в топ-50 самых богатых людей планеты

Создателя биткоина включили в топ-50 самых богатых людей планеты

19.12.2017
Россия

Изобретатель криптовалюты известен под псевдонимом «Сатоси Накамото»

Новости Москвы: В США самой богатой знаменитостью стал режиссер Джордж Лукас

В США самой богатой знаменитостью стал режиссер Джордж Лукас

19.12.2017
Россия

Он занял первое место в рейтинге Forbes

Новости Москвы: На космодроме «Восточный» выплатили 2,2 млн рублей долгов

На космодроме «Восточный» выплатили 2,2 млн рублей долгов

19.12.2017
Россия

Долг перед строителями объекта полностью погашен

Новости Москвы: Российский прокат возглавил новый фильм саги про «Звездные войны»

Российский прокат возглавил новый фильм саги про «Звездные войны»

18.12.2017
Россия

С 14 по 17 декабря новый эпизод франшизы заработал 504,9 млн рублей

Новости Москвы: Forbes подсчитал доходы голливудских актеров и назвал самого прибыльного

Forbes подсчитал доходы голливудских актеров и назвал самого прибыльного

16.12.2017
Россия

На первом месте — герой фильмов киновселенной Marvel Джереми Реннер

Новости Москвы: Аркадий Дворкович: России практически полностью обеспечила себя продовольствием

Аркадий Дворкович: России практически полностью обеспечила себя продовольствием

15.12.2017
Россия

Исключение составляют отдельные продукты, заявил вице-премьер

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.