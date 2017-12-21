В российском издании Forbes назвали бизнесмена года

Михаил Фридман стал первым предпринимателем, которого журнал называет бизнесменом года во второй раз.



В 2017 году основатель «Альфа-групп» и акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского издания Forbes.



По данным российской версии журнала, Михаил Фридман является первым предпринимателем, ставшим бизнесменом года второй раз подряд. Уточняется, что пять лет назад миллиардер с состоянием в 15 млрд долларов стал основным организатором сделки по продаже 50% акций ТНК-ВР «Роснефти» за 28 млрд долларов.

Издание отмечает, что в нынешнем году Фридман вложил в иностранные компании более пяти млрд долларов.

Люксембургский холдинг LetterOne приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett за 1,77 млрд фунтов стерлингов. Компания также вложила 3 млрд долларов в фонд, который приобрел две американские компании Parexel и BakeMark.



Михаилу Фридману 53 года, он — российский предприниматель, миллиардер. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума , член наблюдательного совета Veon Ltd, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Имеет российское и израильское гражданство, живет в Лондоне.