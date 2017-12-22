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В черный список Центробанка входят почти пять тысяч банкиров

Главная Экономика
Москва
05:56 22 Декабря 2017
центробанк, черный, список, финансы, сотрудники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Представители финансового регулятора сообщили о том, что планируют в следующем году расширить этот список, сообщают «Известия».

ЦБ вносит в черный список банкиров неблагонадежных финансистов. Издание со ссылкой на Центробанк отмечает, что в середине декабря в нем были указаны 4818 лиц.

Отмечается, что в список входят главы финансовых учреждений, действия которых стали причиной ухудшения финансового положения организации или привели ее к закрытию.

«Несоответствие указанным требованиям применительно к одной организации влечет за собой признание лица не соответствующим требованиям применительно к другой организации», — приводит издание разъяснение российского финансового регулятора.

«Известия» отмечают, что с 28 января 2018 года те банкиры, действия которых привели банк к отзыву лицензии или санации, получат пожизненный запрет на работу в этой сфере.

На сегодняшний день таким людям запрещено работать в отрасли пять лет.

Также газета отмечает, что с 2018 года регулятор планирует расширить этот перечень. В него включат владельцев и топ-менеджеров страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов.

Если кто-либо из руководителей компаний или организаций попадет в этот список, они также пожизненно не смогут работать в российской финансовой системе.

За второе полугодие 2017 года на санацию отправили три крупных банка России — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

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