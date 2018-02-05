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AliExpress запустит в России магазин с товарами до 600 рублей

Главная Экономика
Москва
10:11 5 Февраля 2018
интернет, торговля, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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С понедельника крупнейшая китайская торговая интернет-площадка запускает в России проект «Лоукостер», дискаунтер, специализирующийся исключительно на товарах до 600 рублей.

Как сообщает РБК, новый формат был разработан специально для России и фактически станет здесь третьим брендом Alibaba Group после AliExpress и Tmall. Бренд рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию возрастом до 25 лет, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress. Кроме того, новый канал ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке, особенно в городах-миллионниках.

- С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России — Tmall, - пояснил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

Фото: flickr.com

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