AliExpress запустит в России магазин с товарами до 600 рублей

С понедельника крупнейшая китайская торговая интернет-площадка запускает в России проект «Лоукостер», дискаунтер, специализирующийся исключительно на товарах до 600 рублей.

Как сообщает РБК, новый формат был разработан специально для России и фактически станет здесь третьим брендом Alibaba Group после AliExpress и Tmall. Бренд рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию возрастом до 25 лет, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress. Кроме того, новый канал ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке, особенно в городах-миллионниках.

- С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России — Tmall, - пояснил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

Фото: flickr.com