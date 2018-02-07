Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

В среду Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к уровню прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Как пишет ТАСС, соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внес президент РФ Владимир Путин 26 января. Ранее планировалось, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года.

Сейчас МРОТ в России установлен в размере 9 тыс. 489 рублей в месяц. Это составляет 85% от величины прожиточного минимума. В соответствии с законопроектом, с 1 мая 2018 года, минимальный размер оплаты труда будет равен минимуму и составит 11 тыс. 163 рубля. В итоге суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

Законопроект в первом чтении был принят парламентариями единогласно.

Фото: duma.gov.ru