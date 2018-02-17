Центробанк запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

Центральный банк (ЦБ) России запретит банкам размещать информацию о курсах валют вне помещения банка, говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном в пятницу, 16 февраля.

Согласно документу банки, в частности, не смогут размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках и электронных табло, расположенных на внешних стенах банка, крышах и других частях здания или еще где-либо за пределами помещения банка.

Также банкам разрешат изменять курсы валют к рублю автоматически без издания отдельных приказов или распоряжений. При этом сотрудники банка будут обязаны сообщать клиентам текущий курс до передачи им денег и получать их устное согласие на проведение операции по этому курсу. После этого сотрудник должен будет внести согласованный курс в систему обслуживания клиентов.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта. Предполагается, что указание ЦБ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.