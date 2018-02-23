24 февраля
Россия
57.63
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Южной Корее бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр составил 12,5 млрд долларов

Главная Экономика
Москва
07:28 23 Февраля 2018
олимпиада, бюджет, южная, корея, паралимпиада, сми
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Самый большой вклад в бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр сделали власти Южной Кореи. Правительство страны выделило 10,1 млрд долларов на создание инфраструктуры Игр—2018.

Как сообщила журналистам представитель оргкомитета Олимпийских игр Нэнси Пак, суммарный бюджет белых Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане составляет 12,5 млрд долларов.

Олимпийские игры в Южной Корее завершатся в это воскресенье, 25 февраля.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта. Напомним, российские спортсмены выступают под флагом МОК в нейтральном статусе. На их форме — аббревиатура ОАR Olympic Athletes from Russia (Олимпийские атлеты из России).

«Суммарный бюджет на все соревнования составляет 12,5 млрд долларов. Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи, выделившее 10,1 млрд долларов на создание инфраструктуры, сказала Пак. К этим деньгам добавились средства на операционные расходы в размере 2,4 млрд долларов».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Экономика

Новости России: Банки России могут начать принимать безотзывные вклады

Банки России могут начать принимать безотзывные вклады

21.02.2018
Россия

Такой вклад нельзя будет забрать до истечения определенного периода

Новости России: СМИ сообщили о грядущем подорожании соли

СМИ сообщили о грядущем подорожании соли

19.02.2018
Россия

Новый ГОСТ приведет к закупке производителями нового оборудования

Новости России: Долги россиян приблизились к пяти триллионам рублей

Долги россиян приблизились к пяти триллионам рублей

18.02.2018
Россия

В 2017-м году приставы взыскали только 14% задолженностей

Новости Москвы: Центробанк запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

Центробанк запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

17.02.2018
Россия

Также банкам разрешат изменять курсы валют к рублю автоматически

Новости России: Госдума окончательно одобрила повышение МРОТ с 1 мая

Госдума окончательно одобрила повышение МРОТ с 1 мая

16.02.2018
Россия

Минимальный размер оплаты труда составит 11 тыс. 163 рубля

Новости России: Социологи выяснили, что на что потратят деньги жители России в 2018 году

Социологи выяснили, что на что потратят деньги жители России в 2018 году

16.02.2018
Россия

Самым желанным «приобретением» стал ремонт квартиры

Новости России: Центробанк отозвал лицензию у башкирского «УралКапиталБанка»

Центробанк отозвал лицензию у башкирского «УралКапиталБанка»

15.02.2018
Россия

По информации регулятора, банк не исполнял федеральные законы

Новости Москвы: Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

07.02.2018
Россия

МРОТ в итоге должен составить 11 тыс. 163 рубля

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Усков Д. М. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356