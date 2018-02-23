В Южной Корее бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр составил 12,5 млрд долларов

Самый большой вклад в бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр сделали власти Южной Кореи. Правительство страны выделило 10,1 млрд долларов на создание инфраструктуры Игр—2018.



Как сообщила журналистам представитель оргкомитета Олимпийских игр Нэнси Пак, суммарный бюджет белых Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане составляет 12,5 млрд долларов.

Олимпийские игры в Южной Корее завершатся в это воскресенье, 25 февраля.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта. Напомним, российские спортсмены выступают под флагом МОК в нейтральном статусе. На их форме — аббревиатура ОАR — Olympic Athletes from Russia (Олимпийские атлеты из России).