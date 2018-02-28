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Ученые РАН предрекли российской промышленности рост до 6,3%

Главная Экономика
Россия
09:03 28 Февраля 2018
промышленность, ученые, экономика, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Российская академия наук обнародовала собственный прогноз развития промышленности в стране. По расчетам ученых, среднегодовые темпы роста промышленного производства в ближайшие 12 лет составят 4,5 %, что значительно больше предыдущего прогноза минэкономразвития РФ, предрекшего рост на уровне 2,5%.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный РАН доклад «Региональные аспекты долгосрочной экономической политики», по прогнозу ученых самый бурный рост промпроизводства придется на 2021–2025 годы и составит 6,3%.

- Опережающий рост промышленности будет связан с восстановлением экономики после кризиса: бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов, - уверены эксперты РАН.

По данным ученых, наиболее высокие показатели роста предполагаются в регионах с преобладанием обрабатывающих производств. В частности, будет расти промышленность Центрального и Южного федеральных округов, где сильны пищевые производства, швейная и обувная промышленность. Медленнее будет расти добыча полезных ископаемых — по 1,7%. В 2026–2030 годах, в соответствии с прогнозом, темпы прироста промпроизводства замедлятся до 3,8% в год.

Фото: pixabay.com

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