В самолетах лоукостера «Победа» появится Wi-Fi

Единственный российский лоукостер «Победа» проводит тендер на поставку оборудования и программного обеспечения для доступа к системе развлечений на борту через Wi-Fi, сообщает газета «Ведомости».

Пассажиры «Победы» смогут за отдельную плату получать через свои гаджеты доступ к мультимедийной системе развлечений. Там будет как минимум 10 фильмов на русском языке и хотя бы один на английском в каждой из 11 категорий, среди которых «премьеры», «сериалы», «фантастика», «детективы» и «детские». Кроме того, в системе будут игры, музыка, видеоклипы и онлайн-магазин с товарами всех категорий, включая электронику, бытовую технику, книги и товары для дома.

Предполагается, что система развлечений появится во всех самолетах авиакомпании. Сейчас в парке «Победы» 17 самолетов, до конца этого года их станет 24, до конца следующего — 30.

Система развлечений обойдется «Победе» в 610,5 млн рублей. Авиакомпания планирует подвести итоги тендера 12 марта.