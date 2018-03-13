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В минтруда объяснили резкий рост зарплат бюджетников

Главная Экономика
Россия
07:55 13 Марта 2018
работа, зарплата, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил резкий рост зарплат бюджетников, о котором накануне сообщили российские СМИ. По словам федерального чиновника, это связано с выполнением «майских указов» президента Владимира Путина.

- Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть... В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в IV квартале около 180%, - приводят «Известия» слова Максима Топилина.

Ранее СМИ сообщили о том, что ряд категорий бюджетных работников, попадающих под «майские указы», получили в несколько раз увеличенные зарплаты и дополнительные выплаты. Так, по данным РБК, сотрудники МГУ получили за февраль текущего года по 100 – 120 тыс. рублей, работники Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) – по 80 тыс. рублей вместо обычных 25 – 30 тыс. рублей и так далее.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не связывать повышение зарплат в ряде бюджетных учреждений с предвыборной ситуацией, пояснив, что «рост зарплат — это не сиюминутный процесс», и решение об этом принималось в течение года.

Фото: pixabay.com

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