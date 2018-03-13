14 марта
Россия
56.94
 
€ 70.53
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Эксперты предрекли отзыв лицензии у 60 российских банков

Главная Экономика
Россия
12:50 13 Марта 2018
отзыв, лицензия, банки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2018 году лицензий могут лишиться 60 российских банков, в том числе пять финансовых учреждений из топ-50 – об этом говорится в прогнозе аналитиков «Эксперт РА».

Как уточняет РБК со ссылкой на данные экспертного прогноза, в «зоне риска» оказались банки с неэффективной бизнес-моделью. Аналитики полагают, что количество таких финансовых учреждений сейчас составляет 25% от общего числа. Конкретные названия банков в прогнозе не указываются. Основной причиной отзыва лицензий, по словам экспертов, станут «нарушения банками требований антиотмывочного законодательства, а также планы ограничить число банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам, за счет введения требования по кредитному рейтингу».

По данным РБК, отзыв лицензий у проблемных российских банков достиг максимума в 2016 году, когда была прекращена работа 93 организаций. В 2017 году лицензии были отозваны лишь у 47 банков, но в 2018-м, согласно прогнозу, их количество может вырасти до 60 в связи с «незавершенностью процесса оздоровления банковского сектора».

В Банке России экспертный прогноз не комментируют. В феврале текущего года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор завершил в 2017 году основную работу по оздоровлению банковского сектора, однако в системе все еще есть проблемы, приводящие к краху банков.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Экономика

Новости России: В минтруда объяснили резкий рост зарплат бюджетников

В минтруда объяснили резкий рост зарплат бюджетников

13.03.2018
Россия

Ранее о внезапном повышении выплат работникам сообщили СМИ

Новости Москвы: В самолетах лоукостера «Победа» появится Wi-Fi

В самолетах лоукостера «Победа» появится Wi-Fi

11.03.2018
Россия

Система развлечений обойдется «Победе» в 610,5 млн рублей

Новости России: Ученые РАН предрекли российской промышленности рост до 6,3%

Ученые РАН предрекли российской промышленности рост до 6,3%

28.02.2018
Россия

Прогноз ученых гораздо оптимистичнее прогноза федеральных чиновников

Новости Москвы: В Южной Корее бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр составил 12,5 млрд долларов

В Южной Корее бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр составил 12,5 млрд долларов

23.02.2018
Россия

Об этом сообщила представитель оргкомитета Игр Нэнси Пак

Новости России: Банки России могут начать принимать безотзывные вклады

Банки России могут начать принимать безотзывные вклады

21.02.2018
Россия

Такой вклад нельзя будет забрать до истечения определенного периода

Новости России: СМИ сообщили о грядущем подорожании соли

СМИ сообщили о грядущем подорожании соли

19.02.2018
Россия

Новый ГОСТ приведет к закупке производителями нового оборудования

Новости России: Долги россиян приблизились к пяти триллионам рублей

Долги россиян приблизились к пяти триллионам рублей

18.02.2018
Россия

В 2017-м году приставы взыскали только 14% задолженностей

Новости Москвы: Центробанк запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

Центробанк запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

17.02.2018
Россия

Также банкам разрешат изменять курсы валют к рублю автоматически

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Усков Д. М. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356