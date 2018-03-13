Эксперты предрекли отзыв лицензии у 60 российских банков

В 2018 году лицензий могут лишиться 60 российских банков, в том числе пять финансовых учреждений из топ-50 – об этом говорится в прогнозе аналитиков «Эксперт РА».

Как уточняет РБК со ссылкой на данные экспертного прогноза, в «зоне риска» оказались банки с неэффективной бизнес-моделью. Аналитики полагают, что количество таких финансовых учреждений сейчас составляет 25% от общего числа. Конкретные названия банков в прогнозе не указываются. Основной причиной отзыва лицензий, по словам экспертов, станут «нарушения банками требований антиотмывочного законодательства, а также планы ограничить число банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам, за счет введения требования по кредитному рейтингу».

По данным РБК, отзыв лицензий у проблемных российских банков достиг максимума в 2016 году, когда была прекращена работа 93 организаций. В 2017 году лицензии были отозваны лишь у 47 банков, но в 2018-м, согласно прогнозу, их количество может вырасти до 60 в связи с «незавершенностью процесса оздоровления банковского сектора».

В Банке России экспертный прогноз не комментируют. В феврале текущего года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор завершил в 2017 году основную работу по оздоровлению банковского сектора, однако в системе все еще есть проблемы, приводящие к краху банков.

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