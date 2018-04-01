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ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%

Главная Экономика
Москва
05:51 1 Апреля 2018
экономика, общество, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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России живет 1,3 млн человек с доходами выше среднего, что составляет 0,9% взрослого населения страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ВТБ. В эту оценку не включены работники теневого сектора.

Эксперты банка подсчитали, что в Москве человека можно назвать состоятельным, если он получает минимум 150 тысяч рублей, а в регионах — более 120 тысяч. В ходе исследования были опрошены пять тысяч респондентов более чем в 100 городах. Аналитики оценивали не только их заработок, но и остатки на счетах и траты.

В рамках исследования состоятельных граждан разделили на три группы. В первую вошли москвичи с доходом в 150-200 тысяч рублей и жители регионов со 120-150 тысячами. Таких людей в стране оказалось 700 тысяч. Во второй группе — 400 тысяч человек доходом большим, чем у первой группы, и с располагаемым состоянием в 30-50 млн рублей. В третьей группе насчитывается 200 тысяч сверхбогатых людей с минимальным располагаемым состоянием в 30-50 миллионов.

РБК отмечает, что Росстат не публикует отдельную статистику по заработкам состоятельных граждан, но служба считает минимальным порогом высокого дохода сумму в 70 тысяч рублей. Согласно официальным данным, таких граждан в России в конце 2016 года было 4,9 млн человек, или 7,2% населения. Аналогичных данных за 2017 год пока нет.

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