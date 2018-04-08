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«Адмиралтейские верфи» построят арктическую платформу за 7 млрд рублей

Главная Экономика
Москва
05:20 8 Апреля 2018
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Россия построит для исследования Арктики ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Не проектирование и строительство плавучей обсерватории запланирована сумма в 7 млрд рублей. Распоряжение о строительстве платформы подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, плавучая обсерватория предназначена для российских исследований и мониторинга природной среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Ее строительство предусмотрено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».

Платформа будет построена на «Адмиралтейских верфях» — базовом предприятием российского судостроения. Ввод в эксплуатацию плавучей обсерватории запланирован на 2020 год. Наличие такого объекта в водах Северного Ледовитого океана призвано, в том числе, укрепить присутствие России в Арктике.

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