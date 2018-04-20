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Китай займется разработкой собственных микропроцессоров

Главная Экономика
Москва
10:34 20 Апреля 2018
компьютер, китай, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа ведущих исследователей из Академии инженерных наук КНР потребовала от властей значительно увеличить финансирование разработки полупроводниковых схем. Этот призыв стал ответом на введенное США семилетнее эмбарго на продажи комплектующих китайскому производителю смартфонов и телекоммуникационного оборудования ZTE.

Как сообщило Международное радио Китая (МРК), санкции вызваны тем, что ZTE поставляла свою продукцию с американскими комплектующими в Северную Корею и Иран. Китайская компания этот факт признала, а в кулуарах ситуацию с ZTE назвали «уроком» китайскому бизнесу. Но, тем не менее, в Пекине отметили, что торговый конфликт не нужен никому. Минкоммерции КНР 19 апреля заявило, что меры США «нанесут ущерб самой американской стороне». Так, в первый же день после введения экспортных мер против ZTE, акции одного из ее главных американских поставщиков – Acacia communications – упали в стоимости на 35%, другого – Oclaro Inc. – на 14%.

Кроме того, отмечают в Китае, страна вполне может нанести ответный удар. Там напомнили, что 50% процессоров и материнских плат американской разработки производятся на заводах в китайском городе Чэнду.

С введением эмбарго в Китае выяснили, что во многом китайском компьютерном и телекоммуникационном оборудовании процент использования отечественных микросхем крайне мал. Эксперты назвали это прямой угрозой национальной безопасности. Инициативную группу разработки высокоэффективных микропроцессоров, по данным МРК, возглавил компьютерный инженер Ли Гоцзе. По его оценке, по качеству штамповки микрочипов КНР пока отстает от США практически в три раза. Кроме того, 90% оборудования для производства микросхем китайской разработки – импортное.  

«Для разработки высококачественных процессоров мирового уровня Китаю потребуется порядка 10 тыс. компьютерных инженеров и годы инвестиций», - отмечают представители инициативной группы.

Впрочем, в сообщении МРК подчеркивается, что КНР может себе это позволить: только в 2018 году на науку и технику из центрального бюджета страны выделено 311,5 млрд юаней ($49,5 млрд).

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