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«Ашан» начнет продавать товары среднего и премиум-класса

Главная Экономика
Москва
04:13 12 Мая 2018
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российский «Ашан» решил сменить коммерческую модель, рассказал в интервью газете «Ведомости» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми: «У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас – дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте». «Ашан» хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей, уверяет Реми: «Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле [чем у конкурентов]».

Количество товарных наименований в ассортименте «Ашана», продолжает Реми, может увеличиться на 30–40%, а сейчас в «Ашанах» обычно около 50 000 видов товаров.

Так ритейлер надеется нарастить число товаров в корзине покупателя и поднять трафик – за прошлый год он сократился, ритейлер потерял долю рынка, признал Реми, но конкретные цифры назвать отказался.

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