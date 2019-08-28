Краудфандинг: «за» и «против»

В Москве прошла экспертная сессия, посвященная принятому закону о краудфандинге. Ее организатором выступил Центр стратегических разработок (ЦСР) при поддержке Финансового клуба.

В ходе дискуссии ее участники обсудили вопросы регулирования краудфандинга через займы и ценные бумаги, а также создание оптимальной правовой модели краудфандинга через криптоактивы. О дискуссии рассказывает спецкорр. www.sibnovosti.ru.

Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», известный иначе как закон о краудфандинге, был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 августа 2019 года, в силу он вступит 1 января 2020 года. Особенностью принятого закона, отличающего его от подобных же иностранных актов о краудфандинге, является то, что он не только регулирует вопрос о розничном финансировании посредством займов или ценных бумаг, но и пытается урегулировать розничное финансирование через отчуждение криптоактивов, отметили в ЦСР.

Открывая дискуссию, руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР сказал: «Российский закон находится в тренде и европейского, и американского регулирования, однако есть национальные особенности, связанные с тем, что мы все-таки немного боимся этого нового явления. Самое серьезное отличие заключается в том, что в законе появилось регулирование продукции на основе технологии блокчейн».

Максим Башкатов отметил, что особенность данного закона состоит в том, что он ограничивает институт краудфандинга: «Мы ограничили привлечение инвестиций фактически закрытой подпиской».

«Закон создал кумулятивный эффект. Если я как инвестор думаю, какой инструмент для финансирования мне выбрать, то краудфандинг предлагает мне не только ограничения по сумме, но и требует закрытую подписку. И мне кажется, что наше регулирование приведет к тому, что основную проблему – защиты от злоупотреблений, обмана широкого круга лиц мы здесь не решим», – подчеркнул эксперт ЦСР.

По мнению заместителя министра юстиции Дениса Новака, «институт краудфандинга, который должен создать, казалось бы, более гибкие условия, оказывается более жестко зарегулирован чем обычная эмиссия ценных бумаг, что странно».

В частности, замминистра указал на то, что «остается неясен механизм контроля в рамках привлечения инвестиций». «Механизм взаимодействия сведений о том, на каких платформах конкретный инвестор что-то привлекал, нигде не описан», – сказал Денис Новак,

«Речь идет не об ограничении в 1 млрд только с использованием одной платформы, а об ограничении в 1 млрд с использованием любого количества платформ. И непонятно, как все это контролировать, потому что установить, на каких платформах какой инвестор что привлекал, невозможно», - сказал замминистра. В то же время он не исключил, что «это ограничение не сможет реально работать, так как непонятно, как его выполнять».

О спорном отношении к закону высказалась и исполнительный директор НК «Содействие развитию корпоративного законодательства», советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян.

«Я полагаю, что асфальтировать нужно сложившиеся дорожки, а мы единственная страна, которая пошла по пути создания закона. При том, что в США рынок есть – закона нет, в Люксембурге рынок есть – закона нет, а у нас нет рынка, но есть закон», - сказала эксперт.

«Мы немножко идем впереди всей планеты, создавая ограничения там, где не то что ограничивать надо, а окормлять и выращивать, а не бетонировать площадку, на которой пробиваются первые ростки», - отметила Елена Авакян.

Краудфандинг - способ коллективного финансирования проектов, когда люди объединяют свои деньги, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств осуществляется на самые различные цели и проекты – от помощи больным и пострадавшим от стихийных бедствий до финансирования стартапов, малого бизнеса и поддержки политических кампаний.

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