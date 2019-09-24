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Субъекты РФ задолжали почти 2 трлн рублей

Главная Экономика
Москва
10:32 24 Сентября 2019
регионы, долги
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Согласно данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов России составил 1,995 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

 По данным на 1 августа 2019 года, задолженность составляла 2,016 трлн рублей.

Причиной снижения госдолга является хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина регионов.

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — прокомментировал сокращение госдолга первый замминистра финансов России Леонид Горнин.

Экономика

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