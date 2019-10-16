В Москве обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса в РФ

Центр стратегических разработок (ЦСР) 15 октября провел панельную дискуссию на тему «Новые факторы развития малого и среднего бизнеса», рассказывает корр. www.sibnovosti.ru

Руководитель проекта «Контрактная система» ЦСР Ольга Анчишкина представила доклад «Укрепление контрактных позиций малого бизнеса: неожиданные барьеры и нереализованный потенциал».

«Мы проанализировали, что реально происходит с доступом малого бизнеса к государственным закупкам. Госзакупки – это не один из аспектов, а ключевой аспект, потому что, если у бизнеса нет спроса, то все остальное подвисает: и меры финансовой поддержки, и правовой поддержки. Если нет сбыта, тогда нет смысла во все это ввязываться. Сбыт в рамках государственных контрактов остается одним из стабильных источников присутствия на рынке», – отметила эксперт ЦСР, указав на то, что российский малый бизнес – это 95,7% микро предприятий.

«Малый бизнес помогает госзаказчикам управлять государством и обеспечивать безопасность», — добавила Ольга Анчишкина.

При этом эксперт ЦСР отметила, что «по старым инструментам и рынкам нужно провести ряд точечных и существенных изменений». «На рынок госзаказов следует выводить микропредприятия… Надо смотреть на целевую аудиторию и не путать ее с остальными», — сказала Ольга Анчишкина, отметив, что у заказчиков должны быть выработаны методики, «чтобы они понимали, что пользуется интересом у малого бизнеса, а что нет».

Председатель оргкомитета конкурса «Регионы России – устойчивое развитие» Анна Беличенко обратила внимание на вопрос финансирования любого бизнеса в целом: «На текущий момент мы видим, что происходит падение инвестиционной активности», — сказала она. «Прежде всего, это обусловлено нехваткой доли собственных средств у предпринимателей, а также с предложением по федеральной программе, не входящей в состав национального проекта «Создание системы государственного координирования инвестиционной деятельности в РФ. Это касается создания единого регламента работы по отбору и реализации инвестиционных проектов», — подчеркнула Анна Беличенко.

Заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Зинин представил доклад на тему «Участие малого и среднего бизнеса в государственных закупках города Москвы». В частности, он указал «на необходимость синхронизации единого реестра участников закупок и реестра малого и среднего предпринимательства».

Президент «Опоры России» Александр Калинин затронул вопрос экспорта. «Кратным увеличением числа экспортеров среди малого и среднего предпринимательства пока нечем хвастаться», сказал он, указав на то, что «без создания серьезной системы в экспорте малого и среднего бизнеса ни о каком динамичном развитии экономики страны говорить не приходится».

Руководитель Центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова рассказала об инновационном климате в Новосибирской области.

«Каждая пятая компания в НСО считает, что повышение открытости и прозрачности тендерных процедур и доступа инновационного бизнеса к госзакупкам является одним из ключевых стимулов», – отметила эксперт. При этом Лора Накорякова добавила, что «никакого структурного подхода у инновационного бизнеса при участии в тендерах нет».

Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев рассказал, что в рамках перехода России на цифровое вещание, которое завершилось 14 октября 2019 года, «много субъектов малого и среднего бизнеса участвовало в этом проекте». «С ними заключались подрядные договора, много структур работало и на проектирование, и на развитие IT-технологий», – добавил Илья Лазарев.

«Мы считаем, что работу по популяризации предпринимательства следует вести максимально осознанно и целенаправленно, опираясь на понимание реального положения дел в секторе МСП. Это может быть обеспечено только за счёт проведения качественных исследований общественного мнения, анализа активностей и потребностей состоявшихся и потенциальных предпринимателей», — подчеркнул Лазарев. Он также отметил, что такие медиа как ВГТРК, RT, МИА «Россия сегодня», «Российская газета» уделяют большое внимание малому и среднему бизнесу в своих программах и публикациях.