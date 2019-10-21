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Россиян ждут изменения в налоговой политике

Главная Экономика
Москва
12:24 21 Октября 2019
россия, налоги, обсуждеие, эксперты
Автор: Sibnovosti.ru
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Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с Российским отделением Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) провели экспертную сессию «Основные направления налоговой политики РФ 2020-2022». О подробностях дискуссии рассказывает корр. www.sibnovosti.ru   

Наибольший интерес у участников сессии вызвало обсуждение таких планируемых реформ как обновление правил налогового резидентства физических лиц и разработка новых правил налогообложения цифровых компаний.

Эксперты согласились с тем, что предлагаемое Минфином РФ обновление правил налогового резидентства приемлемо с точки зрения налоговой политики. Однако была отмечена особая важность того, как именно будут сформулированы поправки в Налоговый кодекс (особенно в части определения «центра жизненных интересов»). В частности, будет ли предложен переходный период и как будут администрироваться новые правила налоговыми органами. В ходе сессии прозвучало предложение о введении дополнительных «фильтров» в новые правила налогового резидентства для минимизации случаев признания резидентами России лиц, не имеющих продолжительных связей со страной.

«Сокращение срока пребывания в России со 183 до 90 дней как самостоятельного критерия налогового резидентства может привести к тому, что Россия станет страной с одними из самых жестких правил налогового резидентства в мире. Возможно, по примеру ряда других стран в новые российские правила стоит добавить дополнительные «фильтры», такие как, например, пребывание человека в России в течение определенного срока за последние несколько лет, что покажет наличие регулярной устойчивой связи с Россией» — отметил руководитель направления «Бюджет и налоги» ЦСР Левон Айрапетян.

В части введения в России новых правил налогообложения доходов цифровых компаний в ходе обсуждения эксперты высказали позицию, что перед Россией в данный момент стоит выбор: ввести в ближайшее время собственный прямой налог на доходы цифровых компаний или дождаться международного гармонизированного подхода ОЭСР и присоединиться к его имплементации.

В то же время Левон Айрапетян отметил, что ожидание рекомендаций ОЭСР может оказаться длительным, и если Россия не введет в этот промежуток времени собственный прямой налог на цифровые компании (как это уже сделали Великобритания и Франция), то это может привести к тому, что в рамках международной налоговой конкуренции другие страны будут взымать с компаний те суммы налога, которые могла бы взыскивать Россия.

Эксперты также обсудили вопросы расширения налоговой базы по налогу на имущество организаций, введения переходного периода по УСН и переноса неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Фото с сайта ЦСР

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