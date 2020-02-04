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Sibnovosti.ru
федеральные новости
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Вышел первый выпуск проекта «Встречи с издателем»

Главная Экономика
Москва
14:50 4 Февраля 2020
проект, книга, евро, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект "Встречи с издателем" - ведущий проекта кандидат исторических наук, генеральный директор издательства "Весь мир" Олег Зимарин. В первом выпуске обсуждаем книгу доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН Ольги Буториной "Экономическая история евро"

Сегодня в выпуске обсуждаем: зачем европейцам понадобилась единая валюта, а до ее появления — многие другие формы валютного сотрудничества; как европейские страны, их правительства и финансовые институции это делали десятилетие за десятилетием, терпя временные поражения, но не отказываясь от большой, отдаленной и подчас ускользающей цели;  как они приспосабливались к меняющимся экономическим условиям, как согласовывали расходящиеся национальные интересы и примиряли сильно отличающиеся друг от друга хозяйственные практики и  как всего за 20 лет  евро стала второй по значимости мировой валютой, без которой невозможно представить современный мировой экономический порядок.

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