Вышел первый выпуск проекта «Встречи с издателем»

Проект "Встречи с издателем" - ведущий проекта кандидат исторических наук, генеральный директор издательства "Весь мир" Олег Зимарин. В первом выпуске обсуждаем книгу доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН Ольги Буториной "Экономическая история евро".

Сегодня в выпуске обсуждаем: зачем европейцам понадобилась единая валюта, а до ее появления — многие другие формы валютного сотрудничества; как европейские страны, их правительства и финансовые институции это делали десятилетие за десятилетием, терпя временные поражения, но не отказываясь от большой, отдаленной и подчас ускользающей цели; как они приспосабливались к меняющимся экономическим условиям, как согласовывали расходящиеся национальные интересы и примиряли сильно отличающиеся друг от друга хозяйственные практики и как всего за 20 лет евро стала второй по значимости мировой валютой, без которой невозможно представить современный мировой экономический порядок.