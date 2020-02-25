25 февраля
Россия
64.3
 
€ 69.42
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В России могут закрыть часть сахарных заводов

Главная Экономика
Москва
07:36 25 Февраля 2020
россия, еда, производство, потребители
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2020-2021 годах в России не смогут работать ряд сахарных заводов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

В группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

Как отметил Бодин, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

При этом он подчеркнул, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.

Фото yandex.ru

Экономика

Новости Москвы: Вышел первый выпуск проекта «Встречи с издателем»

Вышел первый выпуск проекта «Встречи с издателем»

04.02.2020
Россия

В первом выпуске обсуждаем книгу доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН Ольги Буториной "Экономическая история евро".

Новости Москвы: В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

04.02.2020
Россия

Теперь при пересечении границы необходимо декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает $100 тысяч

Новости Москвы: Глава Счетной палаты: из бюджета РФ воруют миллиарды

Глава Счетной палаты: из бюджета РФ воруют миллиарды

14.01.2020
Россия

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости заявил, что объем воровства из федерального бюджета РФ составляет 2-3 млрд рублей в год.

Новости Москвы: Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену - Ъ

Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену - Ъ

18.11.2019
Россия

Суммарную стоимость двухполосного моста оценивается в 82,9 млрд рублей.

Новости Москвы: Владимир Путин: Следует активнее использовать рубль в рамках БРИКС

Владимир Путин: Следует активнее использовать рубль в рамках БРИКС

15.11.2019
Россия

Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС.

Новости Москвы: Власти РФ отказались вводить новый налог, предложенный Чубайсом

Власти РФ отказались вводить новый налог, предложенный Чубайсом

28.10.2019
Россия

Ранее Анатолий Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог.

Новости Москвы: Субъекты РФ задолжали почти 2 трлн рублей

Субъекты РФ задолжали почти 2 трлн рублей

24.09.2019
Россия

Согласно данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов России составил 1,995 трлн рублей/

Новости России: Страны-участники БРИКС поддерживают усилия по совершенствованию ВТО

Страны-участники БРИКС поддерживают усилия по совершенствованию ВТО

30.11.2018
Россия

Соответствующее заявление было принято сегодня по итогам неформальной встречи лидеров объединения на полях саммита «Большой двадцатки».

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19