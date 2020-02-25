В России могут закрыть часть сахарных заводов

В 2020-2021 годах в России не смогут работать ряд сахарных заводов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

В группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

Как отметил Бодин, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

При этом он подчеркнул, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.

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