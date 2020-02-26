Томичка не смогла уехать к месту ПМЖ в Италию из-за долгов

В Томске судебные приставы не выпустили женщину заграницу из-за долга по кредитам. Томичка собиралась отправиться к месту ПМЖ в Италию. Однако покинуть родину ей помешали не выплаченные банку 300 тысяч рублей, а также исполнительский сбор за неисполнение судебных решений в размере 20 тысяч рублей. Ранее судебные приставы арестовали счет и банковские карты томички, но имеющихся средств не хватало для погашения кредита. Оценить ее имущество приставы не смогли, так как двери квартиры им не открывали. Тогда деньги стали удерживать с пенсии должницы – в счет долга поступило 17 тысяч рублей.

«После ознакомления с постановлением о возбуждении исполнительного производства женщина сказала, что проживает в Италии, в Томск приехала по семейной необходимости и скоро собирается обратно. Пристав пояснила, что уехать назад гражданка сможет только тогда, когда оплатит задолженность, т.к. в отношении нее будет вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ», — говорится в сообщении.

Судя по всему, только желание уехать заставило женщину расплатиться с долгами. Необходимую сумму она нашла за несколько дней.

Добавим, что в праве выезда за границу в 2019 году были ограничены 62 тысячи томичей.