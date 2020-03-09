9 марта
Россия
67.52
 
€ 75.84
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

После падения цен на нефть в России подорожали евро и доллар

Главная Экономика
Москва
06:37 9 Марта 2020
доллар, евро, валюта, рубль, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

После падения цен на нефть подорожали евро и доллар. Открывшиеся сегодня рынки показали стремительное снижение стоимости «черного золота».

Баррель марки Brent обесценился на 30 процентов до 31,43 доллара. Позже ситуация чуть откатилась - до 35 долларов за баррель. Это случилось после того, как страны, входящие в ОПЕК, не договорились о дополнительном сокращении добычи черного золота.

Как следствие в России резко упал рубль - в настоящий момент доллар стоит чуть выше 72 рублей (показатели 2016 года), европейская валюта - выше 82 рублей за единицу (аналогичная стоимость была в 2017 году).

Экономика

Новости Москвы: Томичка не смогла уехать к месту ПМЖ в Италию из-за долгов

Томичка не смогла уехать к месту ПМЖ в Италию из-за долгов

26.02.2020
Россия

Женщина задолжала по кредитам 300 тысяч рублей

Новости Москвы: В России могут закрыть часть сахарных заводов

В России могут закрыть часть сахарных заводов

25.02.2020
Россия

В 2020-2021 годах в России не смогут работать ряд сахарных заводов.

Новости Москвы: Вышел первый выпуск проекта «Встречи с издателем»

Вышел первый выпуск проекта «Встречи с издателем»

04.02.2020
Россия

В первом выпуске обсуждаем книгу доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН Ольги Буториной "Экономическая история евро".

Новости Москвы: В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

04.02.2020
Россия

Теперь при пересечении границы необходимо декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает $100 тысяч

Новости Москвы: Глава Счетной палаты: из бюджета РФ воруют миллиарды

Глава Счетной палаты: из бюджета РФ воруют миллиарды

14.01.2020
Россия

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости заявил, что объем воровства из федерального бюджета РФ составляет 2-3 млрд рублей в год.

Новости Москвы: Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену - Ъ

Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену - Ъ

18.11.2019
Россия

Суммарную стоимость двухполосного моста оценивается в 82,9 млрд рублей.

Новости Москвы: Владимир Путин: Следует активнее использовать рубль в рамках БРИКС

Владимир Путин: Следует активнее использовать рубль в рамках БРИКС

15.11.2019
Россия

Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС.

Новости Москвы: Власти РФ отказались вводить новый налог, предложенный Чубайсом

Власти РФ отказались вводить новый налог, предложенный Чубайсом

28.10.2019
Россия

Ранее Анатолий Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19