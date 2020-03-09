После падения цен на нефть в России подорожали евро и доллар

После падения цен на нефть подорожали евро и доллар. Открывшиеся сегодня рынки показали стремительное снижение стоимости «черного золота».

Баррель марки Brent обесценился на 30 процентов до 31,43 доллара. Позже ситуация чуть откатилась - до 35 долларов за баррель. Это случилось после того, как страны, входящие в ОПЕК, не договорились о дополнительном сокращении добычи черного золота.

Как следствие в России резко упал рубль - в настоящий момент доллар стоит чуть выше 72 рублей (показатели 2016 года), европейская валюта - выше 82 рублей за единицу (аналогичная стоимость была в 2017 году).