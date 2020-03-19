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Девальвация рубля оказала мгновенный эффект на каждого второго жителя России – исследование

Главная Экономика
Москва
16:00 19 Марта 2020
россия, валюта, рубль
Автор: Sibnovosti.ru
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Девальвация рубля оказала мгновенный эффект на каждого второго жителя России. Об этом заявила сегодня руководитель Центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе презентации исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Девальвация рубля оказала мгновенный эффект на каждого второго жителя России, и наиболее чувствительная группа – это люди из Северо-Кавказского федерального округа – впервые за историю наших опросов жители этой территории проявили больший интерес к валютным колебаниям, чем ранее», - отметила Лора Накорякова.

В том, что курс рубля продолжит снижаться, уверены 43% россиян, в то время как почти 20% опрошенных не знают, чего ожидать от валютных колебаний.

На фоне девальвации рубля россияне стали чаще экономить, причем на том, на чем не экономили ранее: на бытовой технике и электронике, обуви и одежде, парфюмерии и косметике. При этом среди главных рисков от падения курса российской валюты граждане России назвали: рост цен и существенное подорожание жизни, а также нехватку денежных средств на поддержание привычного образа жизни.

Всероссийский опрос общественного мнения проводился экспертами ЦСР 16-17 марта. В нем приняли участие более 1600 респондентов.

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