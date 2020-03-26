Больше всего бизнес РФ обеспокоен падением курса рубля и распространением COVID-19 – исследование

Больше всего российский бизнес обеспокоен падением курса рубля (77% респондентов), распространением COVID-19 (73%) и падением цен на нефть (68%). Таковы данные исследования, проведенного Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР), которое было представлено 26 марта, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первые два фактора оказывают наиболее заметное влияние на финансовую деятельность компаний. Так, к концу 2020 года большинство опрошенных ожидают снижение выручки на 23%, прибыли – на 19%, а численности сотрудников – на 16%.

В частности, многие компании указывают на факт снижения выручки и срыв исполнения контрактов из-за COVID-19. Прежде всего, это касается компаний финансового сектора (40%) и компаний экспортеров (31%). При этом многие ожидают снижения выручки в ближайшее время (1-2 месяца). Это относится в первую очередь к компаниям сферы недвижимости и строительства (51%), а также технологическим компаниям (57%). В то же время 56% компаний полагают, что ситуация с COVID-19 окажет влияние на исполнение контрактов, причем все из них отмечают негативный эффект.

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова указала на особенности российского бизнеса с точки зрения финансовых аспектов. «Так, про снижение выручки чаще говорят компании финансового сектора, а также в целом коммерческий сектор. Государственные компании более оптимистичны», - сказала Лора Накорякова. «Относительно ожиданий по снижению выручки к финансовому сектору в ближайшее время добавятся компании из сферы недвижимости и строительства, а также технологические компании и средний бизнес», - добавила руководитель ЦСЭИ.

Также эксперт остановилась на кадровой политике компаний. «65% опрошенных компаний в ближайшее время переведут своих сотрудников на удаленный режим. В настоящий момент только каждая пятая компания переводит своих сотрудников на удаленную работу», - отметила руководитель ЦСЭИ. «В силу того, что ситуация каждый день меняется из-за ситуации с COVID-19, мы ожидаем, что перевод работников на удаленный режим работы будет более концентрирован», - добавила она.

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