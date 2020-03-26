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Опрос показал, что бизнесу нужно больше, чем отсрочка по уплате налогов и страховых взносов - эксперт

Главная Экономика
Москва
14:31 26 Марта 2020
россия, бизнес, налоги, страхование, эксперты, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Порядка 88% компаний в РФ отмечают необходимость налоговых льгот в сложившейся кризисной ситуации, а 63% указывают на то, что они подвержены риску банкротства в случае отсутствия положительных изменений. Таковы данные исследования, проведенного Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР), которое было представлено 26 марта, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Налоговые льготы, по мнению бизнеса, – это важнейший элемент государственной поддержки для преодоления последствий коронавируса», - отметил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

«Из полученных в ходе опроса данных можно сделать вывод, что бизнесу нужно больше, чем отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Наиболее востребованной мерой оказалась не отсрочка налоговой нагрузки, а ее временное снижение или обнуление», - сказал эксперт.

Опрос представителей микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей проводился исследовательским центром ЦСР 19-22 марта. В нем приняли участие топ-менеджеры более 500 компаний.

Фото Yandex.ru

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