К концу 2020 года российский бизнес ожидает инфляция на уровне 11% - опрос

К концу 2020 года российский бизнес бизнес ожидает значительного роста инфляции в стране – на уровне 11%. Таковы данные исследования, проведенного Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР), которое было представлено 26 марта, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средний курс доллара США прогнозируется деловым сообществом на уровне 78 рублей, евро – 86 рублей.

Цена барреля нефти Brent – 33 доллара США.

Ключевая ставка ЦБ России – 7,25%.

Опрос представителей микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей проводился исследовательским центром ЦСР 19-22 марта. В нем приняли участие топ-менеджеры более 500 компаний.