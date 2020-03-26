Российский бизнес рассказал о своих опасениях из-за коронавируса и девальвации рубля

Больше всего российский бизнес обеспокоен падением курса рубля (77%), распространением COVID-19 (73%) и падением цен на нефть (68%). Таковы данные исследования, проведенного Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР), которое было представлено 26 марта, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первые два фактора оказывают наиболее заметное влияние на финансовую деятельность компаний. Так, к концу 2020 года большинство опрошенных ожидают снижение выручки на 23%, прибыли – на 19%, а численности сотрудников – на 16%.

В частности, многие компании указывают на факт снижения выручки и срыв исполнения контрактов из-за COVID-19. Прежде всего, это касается компаний финансового сектора (40%) и компаний экспортеров (31%). При этом многие ожидают снижения выручки в ближайшее время (1-2 месяца). Это относится в первую очередь к компаниям сферы недвижимости и строительства (51%), а также технологическим компаниям (57%). В то же время 56% компаний полагают, что ситуация с COVID-19 окажет влияние на исполнение контрактов, причем все из них отмечают негативный эффект.

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова указала на особенности российского бизнеса с точки зрения финансовых аспектов. «Так, про снижение выручки чаще говорят компании финансового сектора, а также в целом коммерческий сектор. Государственные компании более оптимистичны», - сказала Лора Накорякова. «Относительно ожиданий по снижению выручки к финансовому сектору в ближайшее время добавятся компании из сферы недвижимости и строительства, а также технологические компании и средний бизнес», - добавила руководитель ЦСЭИ.

Также эксперт остановилась на кадровой политике компаний. «65% опрошенных компаний в ближайшее время переведут своих сотрудников на удаленный режим. В настоящий момент только каждая пятая компания переводит своих сотрудников на удаленную работу», - отметила руководитель ЦСЭИ. «В силу того, что ситуация каждый день меняется из-за ситуации с COVID-19, мы ожидаем, что перевод работников на удаленный режим работы будет более концентрирован», - добавила она.

В качестве первоочередных мер по адаптации компаний к складывающимся обстоятельствам представители бизнеса называют: снижение кредитной нагрузки, кадровые изменения и диверсификацию поставщиков. При этом подавляющее большинство указывает на необходимость усилить контроль за въезжающими в России пассажирами.

Руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов в ходе презентации исследования, в частности, рассказал о правовых последствиях от неисполнения обязательств в ходе кризиса.

«Самое важное в тех ситуациях, когда у нас будут вводиться запреты: на проведение различных мероприятий, запреты на работу кафе, ресторанов и прочих организаций ритейла и тд., все-таки сохраняется возможность для компаний сослаться на невозможность выполнения обязательств. Такая практика есть. Это, наверное, единственная ситуация, когда компании смогут с большой долей вероятности защитить свои интересы», - сказал Максим Башкатов.

«Все компании болезненно реагируют на девальвацию… Но, девальвация, экономические последствия для компаний в связи с кризисом коронавирусом не будут являться основанием для пересмотра договора, его изменения или трансформации», - добавил эксперт.

В то же время порядка 88% компаний в РФ отмечают необходимость налоговых льгот в сложившейся кризисной ситуации, а 63% указывают на то, что они подвержены риску банкротства в случае отсутствия положительных изменений.

«Налоговые льготы, по мнению бизнеса, – это важнейший элемент государственной поддержки для преодоления последствий коронавируса», - отметил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

«Из полученных в ходе опроса данных можно сделать вывод, что бизнесу нужно больше, чем отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Наиболее востребованной мерой оказалась не отсрочка налоговой нагрузки, а ее временное снижение или обнуление», - сказал эксперт.

В целом к концу 2020 года российский бизнес ожидает значительного роста инфляции в стране – на уровне 11%.

Средний курс доллара США прогнозируется деловым сообществом на уровне 78 рублей, евро – 86 рублей.

Цена барреля нефти Brent – 33 доллара США.

Ключевая ставка ЦБ России – 7,25%.

Опрос представителей микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей проводился исследовательским центром ЦСР 19-22 марта. В нем приняли участие топ-менеджеры более 500 компаний.

Первая часть исследования была представлена 19 марта и была посвящена результатам опроса населения России.