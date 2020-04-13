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Кудрин спрогнозировал резкий рост безработицы в России

Главная Экономика
Москва
13:05 13 Апреля 2020
россия, экономика, безработица, банки, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, число безработных в России может увеличиться с 2,5 млн человек до 8 млн из-за экономического кризиса, сообщает ТАСС.

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», - сказал Кудрин.

ВВП России к концу года может упасть на 5% в случае сохранения карантинных мер.

«Действительно, другой характер кризиса. Мы скорее увидели ограничение спроса и предложения. Пока стадия кризиса такова, что нужно думать сейчас в первую очередь о людях. Но если у нас не перезапустится экономика, если у нас эти компании сократятся в результате, через два месяца все плохие долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, и проблемы перекинутся на банки», - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Фото yandex.ru

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