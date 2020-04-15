Исследование: пессимистичные прогнозы относительно финансового климата в РФ сохраняются и усиливаются

Фонд «Центр стратегических разработок (ЦСР) представил данные о последних изменениях и тенденциях в развитии деловой среды России на фоне «шоковых» событий начала 2020 года (пандемии коронавируса COVID-19, девальвации рубля, снижения цен на нефть), передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Наша работа основана на актуальных уникальных данных, которые мы получили в период со 2 по 10 апреля. В наших опросах приняли участие более 1300 компаний. Мы получаем информацию о финансовых показателях, численности сотрудников, спросе на товары и услуги, а также, что очень важно, об ожиданиях, востребованности и мерах поддержки», - сказал Президент ЦСР Александр Синицын, открывая дискуссию.

Эксперты ЦСР констатировали, что пессимистичные прогнозы относительно финансового климата в России сохраняются и усиливаются.

«За последний месяц финансовый климат ухудшился и к сегодняшнему дню восстановления с точки зрения бизнеса мы пока не видим», - заявила руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

«На сегодняшний день 60% компаний с высокой вероятностью говорят о том, что их выручка сократится в среднем на 20%. При этом 44% опрошенных компаний говорят о сокращении операционной прибыли в среднем на 15%», - добавила она.

Ожидания в трудовом секторе также пессимистичные. Согласно исследованию ЦСР, снижение реальных заработных плат в России в 2020 году может составить 12%

«На сегодняшний день мы видим продолжающуюся тенденцию, оправдываются ожидания компаний, что большинству придется оптимизировать фонд оплаты труда, в частности, сокращать заработные платы, сокращать численность сотрудников, вводить дистанционную работу также со снижением заработной платы», - сказала руководитель ЦСЭИ. «Если посмотреть на проценты, то максимальное изменение произошло именно среди тех компаний, кто перевел работников на дистанционный режим с сокращением заработной платы. Если неделю назад это было 26% компаний, то на сегодняшний день их стало 38%», - добавила Накорякова.

Торговля и сфера услуг по-прежнему наиболее подвержены риску банкротства. Однако, как отметил генеральный менеджер отеля «Mirotel» в Новосибирске Михаил Швецов, гостиничный бизнес подвержен меньшему риску банкротства, чем ресторанный.

«В гостиничной индустрии будет небольшое количество банкротств среди больших отелей. В маленьких отелях этой опцией может и воспользуются. Все зависит от формы собственности», - сказал он.

Вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова отметила, что «уровень удовлетворенности бизнеса мерами поддержки остается ниже среднего». «Самый высокий процент неудовлетворенности как раз среди компаний, на которые были направлены эти меры поддержки, – это сфера торговли и услуг. Также неудовлетворенность испытает отрасль здравоохранения и фармы (частный сектор), а также отрасль недвижимости и строительства», - сказала она.

«За последнюю неделю уровень информированности бизнеса об антикризисных мерах несколько вырос - с 53 до 62%, но при этом он остается на среднем уровне. В текущей ситуации такой уровень осведомленности явно не является достаточным», - отметил, со своей стороны, руководитель направления ЦСР «Налоговая политика» Левой Айрапетян.

Каждая четвертая компания, имеющая арендные обязательства, сталкивается с проблемой оплаты, отмечают эксперты ЦСР.

«Конструктив со стороны арендодателя есть, но он очень сильно зависит от того, какие меры просит арендатор. Если арендатор просит снижения процентной ставки меньше чем на 50%, то 43% арендодателей удовлетворяют запросы, а 33% отказываются. Если запрос идет о снижении больше чем на 50% или полное обнуление, то тут уже 58% отказов и только 15% удовлетворений», - рассказала Екатерина Папченкова.