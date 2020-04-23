Исследование: большинство российских компаний заявило о планах сократить штат в среднем на 17%

Фонд «Центр стратегических разработок» ЦСР представил очередной отчет о последних изменениях и тенденциях в развитии бизнес-климата России в кризисных обстоятельствах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

В нем приняли участие 1,4 тыс предприятий.

Период с 13 по 17 апреля показал, что индекс бизнес-климата в России снижается.

«Это говорит о том, что компании чаще прогнозируют снижение выручки, операционной прибыли, сокращение численности сотрудников и снижение спроса на конечный продукт», - сказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

«Бизнес стал более чувствительным к ограничительным мерам», - добавила эксперт. «Вторая причина – это растущая статистика заболеваемости коронавирусом в России, на что бизнес стал чувствительнее реагировать, чем две-три недели назад», - отметила Накорякова.

В ходе проведенного опроса 30% респондентов заявили, что уже сократили зарплаты, 38% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. При этом большинство российских компаний (61%) заявило о планах сократить штат в среднем на 17%.

В то же время на рынке значительно вырос уровень неопределенности, а также продолжает расти вероятность банкротств.

«Риски банкротств увеличиваются… Картина между регионами в целом будет похожая, но, скорее, большую роль здесь будет играть масштаб бизнеса», – сказал директор вертикали по работе с ритейлом компании Nielsen Константин Локтев.

«Туризм вступил в кризис раньше других отраслей. Мы, как компания, уже успели пройти все стадии от отрицания до оптимистичного настроя… сейчас это стадия принятия ситуации», - отметила, со своей стороны, заместитель генерального директора туристической компании ANEX Tour Яна Муромова.

«Сложившаяся ситуация может послужить толчком к развитию внутреннего рынка, так как после открытия внутреннего туризма несколько месяцев будет еще закрыт выездной туризм», - добавила она.

Уровень информированности компаний о введенных мерах господдержки на сегодня составляет 52%. Наибольшие трудности в получении мер господдержки испытывают компании с выручкой менее 800 млн. рублей (малый бизнес).

Большая часть опрошенных компаний (75%) ожидают положительного эффекта от финансовой помощи малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, однако лишь 5% ответили, что госсубсидии позволят сохранить неизменной численность сотрудников.

Больше всего новые меры одобряют в недвижимости и строительстве (93% опрошенных), а также в тяжелой промышленности (90%). Высокотехнологичные сферы, ИТ и нефтегазовый сектор считают эту меру недостаточной.

Доступность мер поддержки респондентами ЦСР оценена как «выше средней». Наиболее востребованными названы налоговые меры, однако снижение тарифов социальных взносов для малого бизнеса оказалось не столь популярной мерой, чем отсрочки по их выплате.

«Работодатели, которые официально платили зарплату в районе МРОТ, а остаток выдавали в конверте, не могут воспользоваться мерой, поскольку она доступна при зарплатах выше минимальной»,- отметил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Серьезные сложности возникают с решением вопросов аренды. «Необходимо стимулировать как банки, выдавая гибкие кредиты за счет субсидирования кредитных ставок, так и арендодателя, стимулируя его к снижению арендной платы», - сказал руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.