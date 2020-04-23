23 апреля
Россия
77.04
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Исследование: большинство российских компаний заявило о планах сократить штат в среднем на 17%

Главная Экономика
Москва
04:52 23 Апреля 2020
россия, бизнес, климат, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Фонд «Центр стратегических разработок» ЦСР представил очередной отчет о последних изменениях и тенденциях в развитии бизнес-климата России в кризисных обстоятельствах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

В нем приняли участие 1,4 тыс предприятий.

Период с 13 по 17 апреля показал, что индекс бизнес-климата в России  снижается.

«Это говорит о том, что компании чаще прогнозируют снижение выручки, операционной прибыли, сокращение численности сотрудников и снижение  спроса на конечный продукт», - сказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

«Бизнес стал более чувствительным к ограничительным мерам», - добавила эксперт. «Вторая причина – это растущая статистика заболеваемости коронавирусом в России, на что бизнес стал чувствительнее реагировать, чем две-три недели назад», - отметила Накорякова.

В ходе проведенного опроса 30% респондентов заявили, что уже сократили зарплаты, 38% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. При этом большинство российских компаний (61%) заявило о планах сократить штат в среднем на 17%.

В то же время на рынке значительно вырос уровень неопределенности, а также продолжает расти вероятность банкротств.

«Риски банкротств увеличиваются… Картина между регионами в целом будет похожая, но, скорее, большую роль здесь будет играть масштаб бизнеса», – сказал директор вертикали по работе с ритейлом компании Nielsen Константин Локтев.

«Туризм вступил в кризис раньше других отраслей. Мы, как компания, уже успели пройти все стадии от отрицания до оптимистичного настроя… сейчас это стадия принятия ситуации», - отметила, со своей стороны, заместитель генерального директора туристической компании ANEX Tour Яна Муромова.

«Сложившаяся ситуация может послужить толчком к развитию внутреннего рынка, так как после открытия внутреннего туризма несколько месяцев будет еще закрыт выездной туризм», - добавила она.

Уровень информированности компаний о введенных мерах господдержки на сегодня составляет 52%. Наибольшие трудности в получении мер господдержки испытывают компании с выручкой менее 800 млн. рублей (малый бизнес).

Большая часть опрошенных компаний (75%) ожидают положительного эффекта от финансовой помощи малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, однако лишь 5% ответили, что госсубсидии позволят сохранить неизменной численность сотрудников.
Больше всего новые меры одобряют в недвижимости и строительстве (93% опрошенных), а также в тяжелой промышленности (90%). Высокотехнологичные сферы, ИТ и нефтегазовый сектор считают эту меру недостаточной.

Доступность мер поддержки респондентами ЦСР оценена как «выше средней». Наиболее востребованными названы налоговые меры, однако снижение тарифов социальных взносов для малого бизнеса оказалось не столь популярной мерой, чем отсрочки по их выплате.

«Работодатели, которые официально платили зарплату в районе МРОТ, а остаток выдавали в конверте, не могут воспользоваться мерой, поскольку она доступна при зарплатах выше минимальной»,- отметил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Серьезные сложности возникают с решением вопросов аренды. «Необходимо стимулировать как банки, выдавая гибкие кредиты за счет субсидирования кредитных ставок, так и арендодателя, стимулируя его к снижению арендной платы», - сказал руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Экономика

Новости Москвы: Исследование: пессимистичные прогнозы относительно финансового климата в РФ сохраняются и усиливаются

Исследование: пессимистичные прогнозы относительно финансового климата в РФ сохраняются и усиливаются

15.04.2020
Россия

Ожидания в трудовом секторе также пессимистичные.

Новости Москвы: Кудрин спрогнозировал резкий рост безработицы в России

Кудрин спрогнозировал резкий рост безработицы в России

13.04.2020
Россия

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, число безработных в России может увеличиться с 2,5 млн человек до 8 млн.

Новости Москвы: Исследование: 28% компаний в России подвержены риску банкротства

Исследование: 28% компаний в России подвержены риску банкротства

07.04.2020
Россия

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил последние данные о ситуации в бизнес-среде на фоне «шоковых» тенденций начала 2020 года.

Новости Москвы: К концу 2020 года российский бизнес ожидает инфляция на уровне 11% - опрос

К концу 2020 года российский бизнес ожидает инфляция на уровне 11% - опрос

26.03.2020
Россия

Средний курс доллара США прогнозируется деловым сообществом на уровне 78 рублей, евро – 86 рублей.

Новости Москвы: Опрос показал, что бизнесу нужно больше, чем отсрочка по уплате налогов и страховых взносов - эксперт

Опрос показал, что бизнесу нужно больше, чем отсрочка по уплате налогов и страховых взносов - эксперт

26.03.2020
Россия

Порядка 88% компаний в РФ отмечают необходимость налоговых льгот в сложившейся кризисной ситуации, а 63% указывают на то, что они подвержены риску банкротства.

Новости Москвы: Больше всего бизнес РФ обеспокоен падением курса рубля и распространением COVID-19 – исследование

Больше всего бизнес РФ обеспокоен падением курса рубля и распространением COVID-19 – исследование

26.03.2020
Россия

Таковы данные исследования, проведенного Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР).

Новости Москвы: Девальвация рубля оказала мгновенный эффект на каждого второго жителя России – исследование

Девальвация рубля оказала мгновенный эффект на каждого второго жителя России – исследование

19.03.2020
Россия

В том, что курс рубля продолжит снижаться, уверены 43% россиян.

Новости Москвы: Курс рубля растет вслед за нефтью

Курс рубля растет вслед за нефтью

17.03.2020
Россия

Доллар торгуется в районе 73,6 рубля, евро упал ниже 82 рублей.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19