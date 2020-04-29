Эксперт: Все пассажирские компании сегодня де-факто – банкроты

Все пассажирские компании сегодня де-факто являются банкротами, заявил в ходе онлайн-конференции в Фонде «Центр стратегических разработок» заместитель председателя Общественного совета Аэрофлота, генеральный директор компании Инфомост Консалтинг, председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию дорожной и автомобильной грузовой отрасли Борис Рыбак, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Если авиакомпании не получат сегодня те средства, которые они получают в обычное мирное время в виде субсидий – они просто умрут», - сказал он.

При этом Рыбак отметил, что кризис в сфере пассажирского транспорта будет продолжительным и в лучшем случае придется на весну 2021 года, а в худшем – на весну 2022 года.

Таким образом, о путешествиях в ближайшие пару лет стоит забыть, отметил он.