В России фиксируется тренд на изменение типа трудовых отношений

Данная тема, в частности, стало предметом дискуссии, прошедшей на площадке Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Открывая дискуссию, президент ЦСР Александр Синицын отметил, что «с одной стороны, мы замечаем эффект мер по поддержке и занятости, которые предпринимаются правительством, а с другой, - заметное увеличение числа безработных и тенденции к изменению типов трудовых отношений». «Это изменения в пользу удаленной и контрактной работы. В целом возникает вопрос о перераспределении трудовых отношений в экономике», - сказал он.

«По итогам 2020 года есть вероятность того, что уровень безработицы в России достигнет 16%», - рассказала директор центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова. При этом она отметила, что за последнюю неделю отмечается небольшое замедление в плане ожиданий по росту числа безработных. «Прежде всего, это связано с мерами господдержки», - сказала эксперт ЦСР.

Согласно расчетам ЦСР, основанных на экономических ожиданиях бизнеса, в 2020 года доля государства в общей выручке по экономике может вырасти на 0,5 п. п. и составить 27,5%. Доля субъектов МСП может сократиться на 1 п. п. и составить 16,1%.

Говоря о риске банкротств компаний, Лора Накорякова отметила, что снижения риска банкротств не наблюдается, но при этом есть индустрии, которые позже других реагируют на кризисные явления, например, такие как здравоохранение и фармацевтика, а также энергетика.

«Видно замедление экономики и уровня потребления, – рассказал директор по экономике Сибирской генерирующей компании Павел Барило. - По оперативным данным нашего энерготрейдинга, за апрель спрос (в сфере энергетики) снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года».

«В сфере торговли и услуг товарооборот упал до 90-100%», - заявил, со своей стороны, основатель холдинга «РОСИНТЕР» Ростислав Ордо́вский-Танае́вский Бла́нко. «Всеми правдами и неправдами людей оставили без зарплаты. Так, большинство ресторанных компаний не смогло выплатить зарплаты за последнюю неделю марта, а также за апрель и за май», - сказал он, добавив, что «меры поддержки до ресторанной отрасли пока не доходят».

Согласно результатам опроса, 1 из 10 компаний МСП уже получила хотя бы одну меру поддержки, 2 из 10 находятся в процессе получения мер поддержки, 7 из 10 планируют получить какую-либо меру поддержки.

«Налоговые меры поддержки лидируют не только по количеству компаний, которые их получили или хотят получить, но также и по налогоплательщикам, которые планируют эту поддержку в будущем получить», - сказал руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

В то же время он отметил, что по ряду мер компании получают отказы. «Каждый четвертый бизнес МСП, который постарался получить снижение страховых взносов, получил отказы», - сказал Айрапетян.

Есть отказы и по возможностям для компаний, на которые не распространяются меры поддержки.

Согласно исследованию, каждая десятая компания подвержена риску банкротства из-за задолженности по арендной плате. «Особенно остро эта проблема стоит для торговли и услуг, ресторанного бизнеса и ритейла», - сказала Лора Накорякова.

Директор по развитию сети «Леонардо» Борис Кац считает, что условия по аренде должны измениться. «Если строго следовать договорам аренды, которые заключены, то банкротами фактически являются все розничные компании, которые занимаются непродовольственным бизнесом, а также все рестораны, кафе, фитнесы, кинотеатры», - подчеркнул он.