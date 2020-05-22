Большинство россиян фиксируют резкое сокращение доходов в условиях COVID-19 - исследование

Эксперты Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) в ходе онлайн-презентации рассказали об экономической активности россиян в условиях пандемии и ее социальных последствиях. Проведенное исследование, основанное на опросе почти 3,5 тыс респондентов, показало, что за время распространения коронавируса образ жизни большинства россиян ухудшился, а семейные доходы сократились, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«За февраль-май большинство российских семей отмечают сокращение доходов. 5% говорят о том, что практически полностью лишились дохода, 58% отмечают, что их доходы уменьшились. При этом 25% из них говорят о снижении доходов более чем на 30%», - рассказала директор центра социально-экономических (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

В точки зрения частоты покупок лидируют такие товарные категории как: лекарственные препараты, продукты питания, бытовая химия, онлайн сервисы и алкогольная продукция. Среди товаров, которые россияне стали покупать гораздо реже: спортивные товары, одежда и обувь, а также бытовая техника и электроника.

После отмены ограничительных мер максимальное снижение спроса ожидается по следующим услугам: онлайн сервисы, доставка еды из кафе, питание в кафе и ресторанах (снижение спроса на 22% и более).

С точки зрения затрат расходы россиян сегодня в первую очередь растут на продукты питания, лекарственные препараты и онлайн сервисы, показало исследование.

При этом наибольший потребительский потенциал в сегменте крупных покупок имеет внутренний туризм.

Сегодня 32% россиян говорят о том, что планируют поездку по стране в 2020 году и готовы потратить на нее в среднем 23 тыс рублей (на одного человека), что в 1,5 раза ниже, чем до кризиса.

Выявлены определенные изменения в налоговой культуре и отношении россиян к налоговой системе в период коронавируса.

«В кризисный период растет доля граждан, допускающих неуплату налогов. С конца 2019 года данный показатель вырос на 10%, и сегодня 45% россиян считают, что иногда допустимо не уплачивать налоги», - рассказал руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. Это объясняется снижением доходов у населения, а также тем, что большинство работников высоко оценивают риск сокращения своей заработной платы в будущем, отметил эксперт.