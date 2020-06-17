Риск банкротства среди компаний сохраняется на уровне 32% - прогноз

Несмотря на некоторое восстановление экономических показателей, риск банкротства среди компаний сохраняется на высоком уровне - 32%. Об этом говорится в еженедельном исследовании Фонда «Центр стратегический разработок» (ЦСР), посвященного состоянию бизнес-климата в России.

«За последние две недели в России несколько выравнивается состояние экономической среды. Однако сохраняются негативные настроения, но уровень пессимизма сжимается. Основными барьерами на пути восстановления являются такие индикаторы как финансовая выручка и прибыль, трудовые ресурсы, спрос и цены на продукцию», - рассказала руководитель центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова, передает корреспондент «Сибирского агентства новостей».

Согласно прогнозам, показатели по выручке и прибыли по итогам 2020 года составят 88% от их докризисного уровня.

Несмотря на некоторое восстановление, риск банкротства среди компаний сохраняется на высоком уровне - 32%.

Наиболее риску банкротства подвержены компании из таких секторов как: торговля и услуги, финансовая деятельность, а также транспортировка и хранение.