В экономике России сохраняются негативные настроения, но уровень пессимизма сжимается - исследование

В экономике России сохраняются негативные настроения, но уровень пессимизма сжимается. Об этом говорится в еженедельном исследовании Фонда «Центр стратегический разработок» (ЦСР), посвященного состоянию бизнес-климата в России.

«За последние две недели в России несколько выравнивается состояние экономической среды. Однако сохраняются негативные настроения, но уровень пессимизма сжимается. Основными барьерами на пути восстановления являются такие индикаторы как финансовая выручка и прибыль, трудовые ресурсы, спрос и цены на продукцию», - рассказала руководитель центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова, передает корреспондент «Сибирского агентства новостей».

Согласно прогнозам, показатели по выручке и прибыли по итогам 2020 года составят 88% от их докризисного уровня.

Несмотря на некоторое восстановление, риск банкротства среди компаний сохраняется на высоком уровне - 32%.

Наиболее риску банкротства подвержены компании из таких секторов как: торговля и услуги, финансовая деятельность, а также транспортировка и хранение.

В трудовой сфере отмечаются разнонаправленные тенденции по численности и средней заработной плате сотрудников: по численности тенденция к восстановлению сохраняется, однако относительно з/п по сравнению с началом июня 2020 года выявлено некоторое ухудшение.

До конца 2020 года ожидается снижение спроса в целом на 7%.

Исследование показало, что за время кризиса 4 из 10 компаний предпринимали попытки перейти в онлайн, однако не у всех это получилось. Так, 21% опрошенных компаний частично перешли в онлайн, а 5% этого сделать не удалось.

С точки зрения мер поддержки, 8 из 10 компаний говорят о том, что им нужна поддержка со стороны государства, а 7 из 10 указывают на то, что на них меры поддержки не распространяются.

«Из нашего мониторинга видно, что все опасаются новой волны распространения пандемии и падения потребительского спроса де-факто, а также нового витка ограничительных мер», - заявил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. При этом эксперт подчеркнул, что «если все-таки новые ограничительные меры будут введены – они должны быть другими и другая реакция на договоры».