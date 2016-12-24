Кухня севера Сибири: консервативное явление мировой культуры

Природа севера Сибири лишь на первый взгляд кажется неспособной рождать гастрономические шедевры. Красноярский край с его таежными лесами богат на продукты, экзотические для туристов. Оленина, лосятина, кедровые орехи, грибы и различные ягоды — это далеко не все, чем можно угоститься в этом регионе.

Главное здешнее богатство — это кажущиеся неиссякаемыми рыбные запасы полноводных рек. Здесь обитают бесчисленные виды пресноводных лососей, мясистых, сочных, обладающих насыщенным вкусом: нельма, муксун, чир, сиг, тугун. Ничуть не меньше местные жители любят частиковых: щуку, судака и особенно налима. Считаные мгновения — и готов северный деликатес, строганина. Осталось лишь нарезать ее тонкой стружкой и приправить солью и перцем.

Конечно, сибирскую кухню нельзя представить без оленины. Самый исконный и правильный способ есть оленя – нарезать еще теплое, максимально свежее мясо. Впрочем, и вяленое, и копченое, и жареное мясо здесь тоже любят. Главное – общее, впрочем, для многих северных народов правило – не перебарщивать с пряностями и приправами, перебивая и без того совершенный вкус мяса.

Фото: dostavkaone.ru

Фото: localway.ru​

Акутак «эскимосское мороженое», — блюдо эскимосской кухни, взбитый жир с ягодами и (необязательно) рыбой и сахаром. Слово «акутак» по-юпикски означает «[нечто] смешанное».

Использованные в материале иллюстрации: wintercongress.ru

Sibnovosti.ru