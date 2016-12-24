25 декабря
Россия
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Кухня севера Сибири: консервативное явление мировой культуры

Москва
08:39 24 Декабря 2016
общество, культура, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Природа севера Сибири лишь на первый взгляд кажется неспособной рождать гастрономические шедевры. Красноярский край с его таежными лесами богат на продукты, экзотические для туристов. Оленина, лосятина, кедровые орехи, грибы и различные ягоды — это далеко не все, чем можно угоститься в этом регионе.

Главное здешнее богатство — это кажущиеся неиссякаемыми рыбные запасы полноводных рек. Здесь обитают бесчисленные виды пресноводных лососей, мясистых, сочных, обладающих насыщенным вкусом: нельма, муксун, чир, сиг, тугун. Ничуть не меньше местные жители любят частиковых: щуку, судака и особенно налима. Считаные мгновения — и готов северный деликатес, строганина. Осталось лишь нарезать ее тонкой стружкой и приправить солью и перцем.

Конечно, сибирскую кухню нельзя представить без оленины. Самый исконный и правильный способ есть оленя – нарезать еще теплое, максимально свежее мясо. Впрочем, и вяленое, и копченое, и жареное мясо здесь тоже любят. Главное – общее, впрочем, для многих северных народов правило – не перебарщивать с пряностями и приправами, перебивая и без того совершенный вкус мяса.

Фото: dostavkaone.ru

Фото: localway.ru​

Акутак  «эскимосское мороженое», — блюдо эскимосской кухни, взбитый жир с ягодами и (необязательно) рыбой и сахаром. Слово «акутак» по-юпикски означает «[нечто] смешанное».

Использованные в материале иллюстрации: wintercongress.ru

Sibnovosti.ru

Культура

Новости Москвы: Фильм Кончаловского «Рай» включен в короткий список претендентов на премию «Оскар»

Фильм Кончаловского «Рай» включен в короткий список претендентов на премию «Оскар»

16.12.2016
Россия

«Рай» представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Новости Москвы: Дмитрий Хворостовский дал концерт в московском Кремле

Дмитрий Хворостовский дал концерт в московском Кремле

15.12.2016
Россия

Народный артист недавно отменял выступления из-за своей болезни

Новости Москвы: Слово Brexit включили в Оксфордский словарь английского языка

Слово Brexit включили в Оксфордский словарь английского языка

15.12.2016
Россия

Слово образовалось в результате сочетания слов Britain («Великобритания») и Exit («выход»)

Новости Москвы: За вхождение в номинацию на премию «Оскар» соревнуется 91 песня

За вхождение в номинацию на премию «Оскар» соревнуется 91 песня

14.12.2016
Россия

Об этом сообщают представители Академии кинематографических искусств и наук на своем портале

Новости Москвы: На аукционе «Литфонда» продали литературный дневник Анны Ахматовой

На аукционе «Литфонда» продали литературный дневник Анны Ахматовой

13.12.2016
Россия

На продажу была выставлена записная книжка поэтессы 1920-х годов

Новости Москвы: В России стартовали продажи восьмой книги о волшебнике Гарри Поттере

В России стартовали продажи восьмой книги о волшебнике Гарри Поттере

07.12.2016
Россия

Продавать книгу начали в ночь на 7 декабря

Новости Москвы: Режиссер Пол Верховен: всегда мечтал снять фильм, похожий на «Ивана Грозного» Эйзенштейна

Режиссер Пол Верховен: всегда мечтал снять фильм, похожий на «Ивана Грозного» Эйзенштейна

06.12.2016
Россия

Кинорежиссер, сценарист и продюсер из Нидерландов Пол Верховен признался, что восхищается советским историческим фильмом

Новости Москвы: Стали известны даты проведения «Евровидения»-2017

Стали известны даты проведения «Евровидения»-2017

02.12.2016
Россия

Музыкальный конкурс пройдет в Киеве

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.