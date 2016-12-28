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Канал «Продвижение» посвятил Году российского кино более тысячи часов эфира

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Москва
08:57 28 Декабря 2016
фильмы, трансляция, вещание, кино, года, итоги, телеканал, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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Дирекция телеканала, входящего в холдинг «МКР-Медиа», подвела итоги телевизионного сезона. В этом году эфирное время на телеканале «Продвижение» было посвящено Году российского кино. Программная концепция ориентирована на показ лучших художественных и документальных фильмов отечественного кинематографа. В общей сложности теме Года кино на «Продвижении» было отведено свыше тысячи часов эфира.

Центральное место в программной сетке канала заняла ежедневная линейка «Год российского кино на ТК «Продвижение» в 17.30 и предваряющий ее документальный цикл «Тайны советского кино» в 17.00.

В этом году в эфир вышли больше 300 картин, ставших классикой отечественного кинематографа, в их числе «Семнадцать мгновений весны», «Белорусский вокзал», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», «Берегись автомобиля». Самыми старыми из серии советских фильмов в эфире были комедии «Сердца четырех» 1941 года производства и «Весна» 1947 года.

Дополнительные слоты канал формировал к государственным праздникам: Дню России, Дню Победы, Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню.

В честь 1 сентября для школьников был организован специальный двухнедельный кинопоказ «Каникулы продолжаются». Также осенью зрителям приставили цикл «Литературная осень», в который вошли более 30 художественных фильмов, снятых по мотивам литературных произведений.

В поддержку Года российского кино было разработано специальное эфирное оформление. Команда телеканала «Продвижение» создала две линейки межпрограммных ID-заставок: полутораминутные истории, связанные с производством фильмов, и 30-секундные цитаты известных киногероев. Работа над ними начиналась с эскизов художников на бумаге, затем рисунки обрабатывали и анимировали телевизионные дизайнеры, а озвучивали ролики с помощью актеров театров. Всего создано более 160 ID-заставок.

Самыми цитируемыми в межпрограммном пространстве стали фильмы «Батальоны просят огня» — девять роликов, «Забытая мелодия для флейты» — семь роликов, «Формула любви» — шесть роликов. Наибольшее количество «историй» сделаны про картины «Белое солнце пустыни» — три ролика, «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «А зори здесь тихие» — по два ролика.

В ноябре этот проект получил главную награду XV юбилейного Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион» в номинации «Телевизионный дизайн».

Году российского кино был посвящен цикл выпусков авторской программы Елены Мамонтовой «Персона Грата». Гостями ведущей стали звезды кино Виктория Толстоганова, Вера Глаголева, Дмитрий Орлов, Петр Красилов, Сергей Астахов, Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Людмила Максакова.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал «Продвижение» начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Формируется в четырех часовых версиях (трех спутниковых, одной локальной), доступен на территории России в пакете спутникового телевидения «Телекарта», а также в сетях кабельных операторов. Победитель XV Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион» в номинации «Телевизионный дизайн».

Иллюстрация предоставлена Международным пресс-центром «МКР-Медиа»

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