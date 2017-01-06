«Союзмультфильм» выпустит новые серии о Простоквашино

Студия «Союзмультфильм» намерена снять продолжение цикла мультфильмов о Простоквашино и «Малыш и Карлсон», а также «Котенка с улицы Лизюкова». Сейчас все мультфильмы находятся в стадии pre-production, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе студии.

В «Союзмультфильме» добавили, что в настоящее время «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов». Переезд киностудии в новое здание на улице Академика Королева начался в декабре и займет, предположительно, два-три месяца.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» в очередной раз стала ареной боевых действий. На сей раз война разгорелась между эффективными менеджерами, планирующими превратить ее в российский Pixar, и мультипликаторами, пытающимися сохранить традиции авторской анимации.