8 января
Россия
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Для театра зверей Дурова построят новое здание в Москве

Главная Культура
Москва
07:17 8 Января 2017
культура, театр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

«Уголок дедушки Дурова», которому в 2017 году исполняется 105 лет, намерен расширяться, в Москве для него построят новое здание. Об этом в интервью ТАСС рассказал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Дуров.

Круглую дату театр отметит 8 января.

По словам Дурова, в настоящее время животные-артисты в театре живут в стесненных условиях.

«Недавно был подсчет… У нас 556 животных в театре, от мыши до слона. В том числе 93 крупных млекопитающих, 53 мелких хищника, 19 крупных птиц, более 100 мелких, совсем мелких животных», — сказал Дуров.

Он отметил, что все звери живут в здании театра.

«Можно, конечно, сказать, что животные у нас немножко в стесненных обстоятельствах, потому что часть территории отгородили для строительства, но мы потерпим немножко, зато потом все будут хорошо устроены», — сообщил худрук.

Он уточнил, что новое здание построят за счет городского бюджета. В нем появятся вольеры для лошадей и других животных-артистов уникального театра.

Культура

Новости Москвы: Патриарх Кирилл отказался считать «провокации» искусством

Патриарх Кирилл отказался считать «провокации» искусством

08.01.2017
Россия

Отдельные произведения искусства «превращают человека в зверя»

Новости России: «Союзмультфильм» выпустит новые серии о Простоквашино

«Союзмультфильм» выпустит новые серии о Простоквашино

06.01.2017
Россия

Сейчас все мультфильмы находятся в стадии pre-production

Новости Москвы: Канал «Продвижение» посвятил Году российского кино более тысячи часов эфира

Канал «Продвижение» посвятил Году российского кино более тысячи часов эфира

28.12.2016
Россия

Дирекция телеканала подвела итоги телевизионного сезона—2016

Новости Москвы: Кухня севера Сибири: консервативное явление мировой культуры

Кухня севера Сибири: консервативное явление мировой культуры

24.12.2016
Россия

Природа севера Сибири лишь на первый взгляд кажется неспособной рождать гастрономические шедевры

Новости Москвы: Фильм Кончаловского «Рай» включен в короткий список претендентов на премию «Оскар»

Фильм Кончаловского «Рай» включен в короткий список претендентов на премию «Оскар»

16.12.2016
Россия

«Рай» представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Новости Москвы: Дмитрий Хворостовский дал концерт в московском Кремле

Дмитрий Хворостовский дал концерт в московском Кремле

15.12.2016
Россия

Народный артист недавно отменял выступления из-за своей болезни

Новости Москвы: Слово Brexit включили в Оксфордский словарь английского языка

Слово Brexit включили в Оксфордский словарь английского языка

15.12.2016
Россия

Слово образовалось в результате сочетания слов Britain («Великобритания») и Exit («выход»)

Новости Москвы: За вхождение в номинацию на премию «Оскар» соревнуется 91 песня

За вхождение в номинацию на премию «Оскар» соревнуется 91 песня

14.12.2016
Россия

Об этом сообщают представители Академии кинематографических искусств и наук на своем портале

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.