Для театра зверей Дурова построят новое здание в Москве

«Уголок дедушки Дурова», которому в 2017 году исполняется 105 лет, намерен расширяться, в Москве для него построят новое здание. Об этом в интервью ТАСС рассказал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Дуров.

Круглую дату театр отметит 8 января.

По словам Дурова, в настоящее время животные-артисты в театре живут в стесненных условиях.

«Недавно был подсчет… У нас 556 животных в театре, от мыши до слона. В том числе 93 крупных млекопитающих, 53 мелких хищника, 19 крупных птиц, более 100 мелких, совсем мелких животных», — сказал Дуров.

Он отметил, что все звери живут в здании театра.

«Можно, конечно, сказать, что животные у нас немножко в стесненных обстоятельствах, потому что часть территории отгородили для строительства, но мы потерпим немножко, зато потом все будут хорошо устроены», — сообщил худрук.

Он уточнил, что новое здание построят за счет городского бюджета. В нем появятся вольеры для лошадей и других животных-артистов уникального театра.