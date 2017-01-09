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Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

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Москва
07:48 9 Января 2017
глобус, золотой, премия, актер, кино
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Статуэтки получили актеры Райан Гослинг, Виола Дэвис, Аарон Тейлор-Джонсон и другие представители киноиндустрии.

Актер из КанадыРайан Гослинг был удостоен премии в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в картине «Ла-Ла Ленд». Его имя объявили во время церемонии вручения престижной награды. Церемония прошла в воскресенье, 8 января, в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния.

На эту награду претендовали Колин Фаррелл, сыгравший роль в фильме «Лобстер», Хью Грант с ролью в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс», Джон Хилл, «Парни со стволами», Райан Рейнольдс, «Дэдпул».

Трагикомедия «Ла-Ла Ленд», которую снял американский режиссер Дэмьен Шазелл, повествует об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. Этот фильм лидирует по числу номинаций на «Золотой глобус» в этом году.

Статуэтку «Золотой глобус» за музыку к мюзиклу «Ла-Ла Ленд» получил американский композитор Джастин Гурвич. Лучшей песней признана City Of Stars Гурвича, которая была исполнена в фильме «Ла-Ла Ленд».

Актриса Эмма Стоун получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за роль Мии Долан в картине «Ла-Ла Ленд». «Лучшим режиссером» стал Дэмьен Шазелл за работу над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Лучшим фильмом на иностранном языке стал триллер «Она» нидерландского и американского режиссера Пола Верховена.

Лента производства Франции, Германии и Бельгии рассказывает о пережившей тяжелую психологическую травму парижанке.

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