Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

Статуэтки получили актеры Райан Гослинг, Виола Дэвис, Аарон Тейлор-Джонсон и другие представители киноиндустрии.



Актер из КанадыРайан Гослинг был удостоен премии в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в картине «Ла-Ла Ленд». Его имя объявили во время церемонии вручения престижной награды. Церемония прошла в воскресенье, 8 января, в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния.



На эту награду претендовали Колин Фаррелл, сыгравший роль в фильме «Лобстер», Хью Грант с ролью в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс», Джон Хилл, «Парни со стволами», Райан Рейнольдс, «Дэдпул».

Трагикомедия «Ла-Ла Ленд», которую снял американский режиссер Дэмьен Шазелл, повествует об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. Этот фильм лидирует по числу номинаций на «Золотой глобус» в этом году.

Статуэтку «Золотой глобус» за музыку к мюзиклу «Ла-Ла Ленд» получил американский композитор Джастин Гурвич. Лучшей песней признана City Of Stars Гурвича, которая была исполнена в фильме «Ла-Ла Ленд».

Актриса Эмма Стоун получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за роль Мии Долан в картине «Ла-Ла Ленд». «Лучшим режиссером» стал Дэмьен Шазелл за работу над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».



Лучшим фильмом на иностранном языке стал триллер «Она» нидерландского и американского режиссера Пола Верховена.

Лента производства Франции, Германии и Бельгии рассказывает о пережившей тяжелую психологическую травму парижанке.