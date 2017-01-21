Группа активистов подала иск из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

Группа активистов направила иск в Василеостровский районный суд из-за присоединения Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге к РПЦ. Общественники считают, что данное распоряжение является незаконным. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

«В Василеостровский суд направлено коллективное административное исковое заявление о незаконности распоряжения КИО от 30.12.2016 «Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А» с приложением, и действий КИО по изданию этого распоряжения», – написал депутат на своей странице в социальных сетях.

Общественники предполагают, что данное распоряжение нарушает ряд законодательных норм, в том числе право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.

Напомним, в январе 2017 года появилась информация, что власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, сохранив его музейную функцию. Отмечается, что в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.