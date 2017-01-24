Андрей Кончаловский призывает зрителей фильма «Рай» отказаться от попкорна и колы во время просмотра

Андрей Кончаловский написал обращение к зрителям и опубликовал текст в соцсетях. Он попросил во время просмотра фильма «Рай» не отвлекаться на еду и напитки и не мешать другим зрителям своим хрустом и хлюпаньем. Текст опубликован на странице режиссера в соцсети Facebook.



«Этот фильм о тишине, о страшной тишине… И если ты хочешь до конца его прочувствовать, будет лучше, если ты не будешь хрустеть поп-корном и хлюпать кока-колой», — сказано в записке, которую режиссер разместил на своей странице.

В России в прокат фильм «Рай» вышел 19 января. В Москве фильм будет идти в 24 кинотеатрах.

Премьера картины состоялась 8 сентября прошлого года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» за режиссуру. Фильм получил премию российской кинокритики «Белый слон», он также выдвинут на национальную кинонаграду «Золотой Орел». Кроме этого, фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар».

Отмечается, что российско-германская лента режиссера Кончаловского отличается от других его работ и по содержанию, и по стилистике. Кончаловский подчеркивает, что его «Рай» «не о Холокосте, а о природе зла», которое особенно опасно, когда человек творит его, думая, что делает добро.