На церемонии «Грэмми» Леди Гага споет вместе с Metallica

Британская исполнительница объединится с группой Metallica и выступит на концерте во время вручении музыкальной премии «Грэмми», сообщают представители Национальной академии искусства и науки звукозаписи США в Twitter.

Также на церемонии выступят исполнители Адель, Бруно Марс, Кэрри Андервуд и Дэйв Грол, рэпер The Weeknd совместно с коллективом Daft Punk, сообщает издание Variety.

Церемония награждения 59-й «Грэмми» пройдет в Лос-Анджелесе 12 февраля.

Номинантов на «Грэмми» объявили в декабре прошлого года. Обладательница 20 музыкальных наград Бейонсе выдвинута на премию в девяти категориях. В восьми номинациях представлены Рианна, Дрейк и Канье Уэст.

«Грэмми» является одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Ее присуждают Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.