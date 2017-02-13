Создатели мюзикла «Ла-Ла Ленд» получили премию BAFTA

Фильм «Ла-Ла Ленд» назван Британской академией кино и телевизионных искусств — BAFTA — главным в номинации «Лучший фильм», об этом сообщает агентство Reuters.

Также фильм удостоен британской кинопремии еще в четырех номинациях. Дэмьен Шазелл стал лучшим как режиссер, Эмма Стоун как лучшая актриса. Фильм также наградили премией за операторскую работу и музыку.

Лучшим актером Британская академия кино и телеискусств назвала Кейси Аффлека, он исполнил роль в фильме «Манчестер у моря», Кеннет Лонерган за работу над этим фильмом получил награду в номинации «Лучший сценарий».

70-я торжественная церемония вручения премии BAFTA состоялась в лондонском концертном зале Albert Hall. Вел мероприятие британский актер и писатель Стивен Фрай.

Премию BAFTA каждый год вручают за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. В прошлом году пять наград получила приключенческая драма «Выживший», которую снял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, в главной роли фильма сыграл Леонардо Ди Каприо.



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