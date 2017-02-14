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За «Грэмми» наблюдали 26 млн телезрителей по всему миру

Главная Культура
Москва
10:57 14 Февраля 2017
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Автор: Sibnovosti.ru
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Зрителями 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» посмотрели 26 млн зрителей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Согласно подсчетам, эта цифра на 1 млн зрителей больше, чем в прошлом году. Тогда церемония проходила в понедельник. Тогда ведущим «Грэмми» в пятый раз стал музыкант LL Cool J. В этом году вручение премии проходило в воскресенье, 12 февраля, «рулевым» мероприятия назначили шоумена Джеймс Корден.

Сообщается, что рост рейтингов «Грэмми» увеличился вслед за ростом рейтингов церемоний вручения премии «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактеров США.

Некоторое время назад сообщалось, что в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения премии «Грэмми». Во время нее на сцену вышли Леди Гага спела с группой Metallica. Дэвид Боуи получил больше наград, чем при жизни, а Бейонсе выступила беременной и проиграла Адель.

Фото © REUTERS/Lucky Nicholson

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