В московском метро официальные выступления музыкантов начнутся с марта

Музыканты и музыкальные коллективы будут проводить выступления в метро, начиная с марта.

Выступать в московском метро смогут победители отбора участников музыкального проекта, организованного специально для столичной подземки.

«Уже в марте победители проекта «Музыка в метро» выступят на 15 новых площадках на территории московского метрополитена. Среди сотен кандидатов были определены 200 лучших солистов и групп», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе метро в среду, 15 февраля.

В пресс-службе метрополитена напомнили, что с 7 по 10 февраля в Центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, которые хотели бы стать полноценными исполнителями проекта «Музыка в метро».

Список исполнителей обнародован на портале music.mosmetro.ru. В отборе участвовала команда жюри. Состав команды каждый день менялся. Среди тех, кто отбирал участников, были солисты группы «Пицца» и вокалист проекта «Голос» Этери Бериашвили, тенор Большого театра Сергей Радченко и классический гитарист Дмитрий Илларионов. Также среди экспертов каждый день присутствовали представители проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение «Музыки в метро».

Пилотный проект «Музыка в метро» начался в Московском метрополитене 25 мая прошлого года. За время деятельности «Музыки в метро» прошло более 1200 выступлений в разных жанрах.