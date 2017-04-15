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Вышел первый тизер «Последнего джедая» — восьмого эпизода «Звездных войн»

Главная Культура
Москва
06:02 15 Апреля 2017
общество, культура, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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В сети опубликовали первый трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай». Ролик появился на YouTube-канале Star Wars в пятницу, 14 апреля.

Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. Главные роли в восьмом эпизоде исполнили Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Также в фильме появится Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016-го, через пять месяцев после завершения съемок.

Кроме того, в микроблоге сообщается, что премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года.

Ранее в пятницу создатель «Звездных войн» Джордж Лукас объяснил главный замысел своей фантастической киносаги. По словам кинематографиста, ленты франшизы призваны рассказать детям о важности дружбы, честности, доверия и научить их «держаться подальше от темной стороны».

Седьмой эпизод под названием «Пробуждение силы» вышел в декабре 2015 года. Он перезапустил франшизу после предыдущей трилогии, снятой в 1999–2005 годах и ставшей приквелом классической трилогии «Звездных войн».

Девятая часть киносаги выйдет в 2019 году. Также Disney и Lucasfilm снимают спин-оффы, премьера первого из них под названием «Изгой-Один» состоялась в конце 2016 года.

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