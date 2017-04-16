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Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области

Главная Культура
Москва
05:42 16 Апреля 2017
общество, культура, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Полина Попова из Свердловской области названа победительницей конкурса «Мисс Россия» 2017 года, сообщается на сайте конкурса. Финал конкурса проходил на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

Победительнице была вручена корона из белого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Кроме того, «Мисс Россия» получила денежный приз — 3 млн рублей — и автомобиль Hyundai Solaris. Победа дает ей право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области

21-летняя королева рассказала, что любит играть в теннис, готовить, путешествовать. Она также говорит по-китайски. Любимое литературное произведение победительницы — любовная сага «Унесенные ветром» американки Маргарет Митчелл.

В интервью «Известиям» Попова сообщила, что «хорошо зарабатывает» благодаря модельной карьере в Азии и Европе.

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, титул второй вице-мисс получила Альбина Ахтямова из Башкортостана. Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области
Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области
Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области

«Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведен в 1927 году в Париже. С 1993 года организацией конкурса занимается ЗАО «Русский стандарт». C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации. В прошлом году эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью 1 млн долларов получила 18-летняя жительница Тюмени Яна Добровольская. В 2015 году конкурс выиграла 21-летняя студентка из Екатеринбурга София Никитчук.

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